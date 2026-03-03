بي إم دبليو 525 أوتوماتيك سعرها 650 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 525 موديل 2007، وتنتمي 525 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات بي إم دبليو 525 موديل 2007 الخارجية

تظهر سيارة بي إم دبليو 525 موديل 2007 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي ام دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك بي إم دبليو 525 موديل 2007

تحصل سيارة بي إم دبليو 525 موديل 2007 علي قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 255 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 525 موديل 2007 الداخلية

زودت سيارة بي إم دبليو 525 موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق بسهولة .

سعر بي إم دبليو 525 موديل 2007

يصل سعر سيارة بي إم دبليو 525 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .