تطبيق Nearby Glasses يحذر المستخدمين من النظارات الذكية المحيطة بهم

كشفت صحيفة New York Post أن تطبيقًا جديدًا يحمل اسم Nearby Glasses بات يتيح لمستخدميه معرفة ما إذا كان هناك أشخاص في محيطهم يرتدون نظارات ذكية قد تكون مزودة بكاميرات للتصوير أو التسجيل دون علمهم.​

أوضحت الصحيفة أن التطبيق يعتمد على مسح الإشارات الصادرة من الأجهزة المعتمدة على البلوتوث منخفض الطاقة، مثل نظارات Meta الذكية و نظارات Snap وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ثم ينبه المستخدم عند رصد هذه الأجهزة في نطاق قريب.

طريقة عمل التطبيق واعتماده على معرفات البلوتوث

أشارت New York Post إلى أن Nearby Glasses يعمل عبر مراقبة ما يُعرف بإطارات الإعلانات في البلوتوث، وهي إشارات قصيرة تحمل معرفًا عامًا تُخصّصه الجهة المسؤولة عن معيار البلوتوث لكل شركة مصنّعة، مثل Meta وSnap وشركة Luxottica المالكة لعلامة Ray‑Ban.

أكدت التقارير أن التطبيق يتيح أيضًا للمستخدم إضافة معرفات بلوتوث أخرى يدويًا داخل الإعدادات، بحيث يمكنه توسيع قائمة الأجهزة القابلة للرصد لتشمل طرازات جديدة أو أجهزة مراقبة قابلة للارتداء لا تُكشف افتراضيًا.

خلفية تطوير التطبيق ومخاوف الخصوصية

أوضحت الصحيفة أن مطور التطبيق، إيف جانرو (Yves Jeanrenaud)، قال إن فكرة Nearby Glasses جاءت بعد متابعته لتقارير عن استخدام نظارات Meta Ray‑Ban الذكية وغيرها في مراقبة الناس وتصويرهم في أماكن العمل والفضاءات العامة دون الحصول على موافقتهم.

أشارت New York Post إلى أن جانرو استشهد بحوادث موثقة، من بينها تقارير عن استخدام نظارات ذكية خلال عمليات تابعة لوكالة حماية الحدود الأميركية في لوس أنجلِس، وكذلك حالات استُخدمت فيها النظارات لتصوير عاملات في صناعة الجنس بهدف الترهيب أو الابتزاز، وهو ما اعتبره انتهاكًا خطيرًا للخصوصية.

انتقادات لخطط دمج التعرف على الوجوه في النظارات

أكدت الصحيفة أن جانرو وجّه انتقادات لخطط Meta الخاصة بإضافة خاصية التعرّف على الوجوه إلى نظاراتها الذكية كميزة افتراضية، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب واسعًا أمام ممارسات أكثر تطفلًا على الحياة الخاصة للأفراد في الأماكن العامة.

أوضحت تقارير تقنية أن خاصية التعرّف على الوجوه تتيح للنظارات ربط صورة الشخص بمعلومات رقمية عنه، ما يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية في دول كثيرة حول مدى قانونية جمع هذه البيانات دون إذن صريح من أصحابها.​

توافر التطبيق حاليًا على أندرويد فقط

أشارت New York Post إلى أن تطبيق Nearby Glasses متاح حاليًا لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر Google Play، حيث يمكن تحميله مجانًا وتشغيله لمسح الإشارات المحيطة بشكل مستمر بعد تفعيل خدمة تعمل في الواجهة الأمامية للنظام.

أكد المطوّر أنه يدرس تطوير نسخة مخصّصة لهواتف آيفون مستقبلًا إذا سمحت ظروفه، مع استمراره في تحسين التطبيق على أندرويد وإضافة مزايا جديدة، بينما يشير وصف التطبيق على متجر Google Play إلى أن الهدف الأساسي هو تنبيه المستخدم ليتمكن من «اتخاذ الإجراء المناسب» إذا شعر أن وجود نظارات ذكية بالقرب منه يمثل تهديدًا لخصوصيته.