قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
قافلة زاد العزة الـ154 تدخل إلى قطاع غزة
السفير الإيراني لدى موسكو: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية
إيران تتوعد باستهداف مراكز اقتصادية ومصرفية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الإفتاء تحدد موعدها وطريقة إخراجها.. قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر

قيمة زكاة الفطر 2026
قيمة زكاة الفطر 2026

مع دخول الثلث الاخير من شهر رمضان المبارك، يتزايد بحث المسلمين في مصر عن قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر وموعد إخراجها والطريقة الصحيحة لأدائها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، موضحة توقيت إخراجها والحالات التي يجوز فيها إخراجها نقدًا أو طعامًا، وذلك حتى يتمكن المسلمون من أداء هذه الفريضة في وقتها وإيصالها إلى مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك.

زكاة الفطر

تعد زكاة الفطر 2026، من أهم الشعائر الإسلامية التى يحرص المسلمون على أداءها فى نهاية شهر رمضان، إذ تساهم فى تطهير النفس وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر المبارك، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بتحديد قيمتها لهذا العام.

شروط إخراج زكاة الفطر

ـ إخراجها من الطعام الأساسى: كما جاء فى الحديث النبوى، وحدد العلماء مقدارها بصاع نبوى، وهو ما يعادل 2.5 ـ 3 كيلوجرامات من الأرز، القمح، التمر أو غيرها من الأقوات الأساسية.

ـ إخراجها قبل صلاة العيد: كما فى حديث ابن عمر، ويُستحب إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد كما فعل الصحابة.

ـ إعطاؤها للمستحقين: وهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم يوم العيد.

قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026 م

حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لدار الإفتاء، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

هل يجوز إخراج مبلغ أكبر من 35 جنيهًا؟

وبينت الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبى حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد فى رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

قيمة فدية الصيام

أوضح مفتى الجمهورية، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى معتبر بـ30 جنيهًا لهذا العام، مشيرًا إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

هناك أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطرـ وفقا لما حدده الفقهاء، وهما كالتالى:

ـ لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا.

ـ الفقير الذى لا يملك قوت يومه.

كيفية إخراج قيمة زكاة الفطر

أضاف الدكتور نظير عياد، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2026 م، بناءً على السعر الرسمى لكيلو القمح من أجود الأنواع، مشيرة إلى أن سعر أردب القمح لهذا العام يبلغ 2000 جنيه، ويزن الأردب 150 كيلو، ما يعنى أن سعر الكيلو الواحد يصل إلى 13.33 جنيه. وبناءً على ذلك، تم تحديد وزن الصاع النبوى من القمح عند جمهور الفقهاء بواقع 2.04 كيلو.

وباحتساب القيمة، تكون زكاة الفطر لهذا العام حوالى 27.19 جنيه (13.33 × 2.04)، كما أكدت دار الإفتاء أن من زاد على هذا الحد فى إخراج الزكاة فهو خير له وأفضل للمستحقين.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

أشار المفتى إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مؤكدا أن إخراج زكاة الفطر يكون فى شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعى فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبى حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل فى إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

أكدت الدار، أنّ أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأتمّت الدار، بأفضلية تقديمها على صلاة العيد؛ فلما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

الإفتاء تحدد موعدها طريقة إخراجها قيمة زكاة الفطر 2026 دار الإفتاء المصرية عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

وسط حالة من الترقب.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

ترشيحاتنا

مايا مرسي

للاطمئنان على توفر الخدمات.. وزيرة التضامن تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزير الري يبحث مع محافظ الوادي الجديد الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية

وزير الري يبحث مع محافظ الوادي الجديد الضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية

بالصور

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

وزيرة التضامن الاجتماعي تزور مركز كفالة الأورمان وتتابع خدمات رعاية الأطفال

وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد