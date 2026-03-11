الإفتاء تحدد موعدها وطريقة إخراجها.. قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر

مع دخول الثلث الاخير من شهر رمضان المبارك، يتزايد بحث المسلمين في مصر عن قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر وموعد إخراجها والطريقة الصحيحة لأدائها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية عن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، موضحة توقيت إخراجها والحالات التي يجوز فيها إخراجها نقدًا أو طعامًا، وذلك حتى يتمكن المسلمون من أداء هذه الفريضة في وقتها وإيصالها إلى مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك.

زكاة الفطر

تعد زكاة الفطر 2026، من أهم الشعائر الإسلامية التى يحرص المسلمون على أداءها فى نهاية شهر رمضان، إذ تساهم فى تطهير النفس وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر المبارك، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بتحديد قيمتها لهذا العام.

شروط إخراج زكاة الفطر

ـ إخراجها من الطعام الأساسى: كما جاء فى الحديث النبوى، وحدد العلماء مقدارها بصاع نبوى، وهو ما يعادل 2.5 ـ 3 كيلوجرامات من الأرز، القمح، التمر أو غيرها من الأقوات الأساسية.

ـ إخراجها قبل صلاة العيد: كما فى حديث ابن عمر، ويُستحب إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد كما فعل الصحابة.

ـ إعطاؤها للمستحقين: وهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم يوم العيد.

قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026 م

حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لدار الإفتاء، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

هل يجوز إخراج مبلغ أكبر من 35 جنيهًا؟

وبينت الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبى حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد فى رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

قيمة فدية الصيام

أوضح مفتى الجمهورية، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى معتبر بـ30 جنيهًا لهذا العام، مشيرًا إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.

أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر

هناك أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطرـ وفقا لما حدده الفقهاء، وهما كالتالى:

ـ لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب.

ـ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا.

ـ الفقير الذى لا يملك قوت يومه.

كيفية إخراج قيمة زكاة الفطر

أضاف الدكتور نظير عياد، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2026

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية حساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2026 م، بناءً على السعر الرسمى لكيلو القمح من أجود الأنواع، مشيرة إلى أن سعر أردب القمح لهذا العام يبلغ 2000 جنيه، ويزن الأردب 150 كيلو، ما يعنى أن سعر الكيلو الواحد يصل إلى 13.33 جنيه. وبناءً على ذلك، تم تحديد وزن الصاع النبوى من القمح عند جمهور الفقهاء بواقع 2.04 كيلو.

وباحتساب القيمة، تكون زكاة الفطر لهذا العام حوالى 27.19 جنيه (13.33 × 2.04)، كما أكدت دار الإفتاء أن من زاد على هذا الحد فى إخراج الزكاة فهو خير له وأفضل للمستحقين.

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر

أشار المفتى إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم فى شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مؤكدا أن إخراج زكاة الفطر يكون فى شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعى فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبى حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل فى إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».

أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

أكدت الدار، أنّ أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

وأتمّت الدار، بأفضلية تقديمها على صلاة العيد؛ فلما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.