قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج
الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسعار السجائر الشعبي والمستوردة اليوم الأحد 15 مارس 2026 في مصر

خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر المستوردة والمحلية والتبغ المسخن، استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأحد، حيث لم تسجل أي زيادة جديدة خلال التعاملات اليومية، ما يعكس استقرار حركة البيع والطلب في السوق، في ظل متابعة دقيقة من جهات الرقابة لضمان التزام التجار بالأسعار الرسمية وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها الجديدة التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة.

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار السجائر الشعبية اليوم

من جانبها، أعلنت الشركة الشرقية للدخان تطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر الشعبية، بقيمة 4 جنيهات للعبوة، ليبدأ العمل بها رسميًا في جميع الأسواق.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة جاءت في إطار مراجعة تكاليف الإنتاج وضمان استمرارية توفير المنتجات، لترتفع أسعار العبوات من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

قائمة أسعار السجائر الشعبية بعد الزيادة:

ـ كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

ـ بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

ـ مونديال (أحمر ـ أصفر ـ سيلفر): 48 جنيهًا

ـ مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ـ ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

