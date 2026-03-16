ضبط 108 كجم لحوم غير صالحة ونصف طن أسمدة مدعمة ممنوع تداولها بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمحال العامة، والتي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، وكيل الوزارة، لضبط المخالفات وحماية المواطنين من السلع غير الصالحة والغش التجاري.

توجيهات محافظ الغربية

ففي بندر المحلة الكبرى، وبالتنسيق مع الطب البيطري، تم ضبط 56 كجم دواجن غير صالحة، و32 كجم لحوم ودواجن ذُبحت خارج المجازر الحكومية، و20 كجم سلع غذائية بدون بيانات، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ضبطت تموين زفتى 10 شكائر سماد يوريا مدعم بإجمالي نصف طن ممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وتم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالأسعار، وسيتم تطبيق القانون بحزم لضمان ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.