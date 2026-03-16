محافظ الغربية يتابع جهود مديرية الطب البيطري استعدادًا لعيد الفطر

كثفت مديرية الطب البيطري بالمحافظة جهودها في متابعة الأسواق والمجازر ومنافذ بيع اللحوم والدواجن، تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري.

حملات بيطرية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بمواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.



وأسفرت هذه الحملات عن ضبط إجمالي 604 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت نصف طن رنجة و3 كجم لحوم خارج المجازر بالسنطة خلال محضرين، و4.5 كجم مصنعات دواجن منتهية الصلاحية ببسيون في محضر واحد، كما تم ضبط 93 كجم من دواجن غير صالحة ولحوم خارج المجازر في المحلة الكبرى خلال خمسة محاضر، بالإضافة إلى 4 كجم لحوم ذبح خارج المجازر بسمنود في محضرين، ليصل بذلك إجمالي عدد المحاضر إلى 10 محاضر.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بتداول أي منتجات لحوم أو دواجن فاسدة أو مجهولة المصدر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، خصوصًا مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال عيد الفطر، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.