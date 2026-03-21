تناسب لمة الأسرة.. أفضل 7 أماكن خروج في عيد الفطر 2026

ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن أفضل الأماكن للخروج في عيد الفطر 2026، وذلك من أجل الاستمتاع والتنزه في فترة الإجازة، حيث تسعى معظم الأسر المصرية إلى معرفة أفضل وأرخص الأماكن للخروج والاحتفال لضمان قضاء أوقات ممتعة دون تحمل تكاليف باهظة.

أماكن الخروج في عيد الفطر 2026

يظل اختيار مكان يصلح للتنزه الأسري أزمة في الأعياد والمناسبات بسبب الزحام، وكذلك ارتفاع الاسعار سواء الدخول أو الخدمات، لذا نطرح 7 أماكن تصلح للأسر يتم الاختيار من بينها وفقا للامكانيات المادية المتاحة.

دريم بارك

تعتبر ملاهي دريم بارك من أكثر الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين طوال أيام العيد، لاحتوائها على مجموعة من الألعاب المتنوعة والمناسبة لكل الفئات العمرية، فضلًا عن أنها مصنفة ضمن أفضل ملاهي في القاهرة، وتستقبل دريم بارك زوارها بداية من الساعة 10 صباحًا، وتستمر الملاهي حتى الساعة 7 مساءً.

شارع الحسين والمعز

تعد منطقة الحسين وشارع المعز من ضمن الأماكن المناسبة للخروج في عيد الفطر، حيث الشوارع يطغى عليها ملامح البهجة والفرح، كما يوجد به العديد من المعالم الأثرية الإسلامية القديمة والفاطمية بصورة كبيرة.

الأتوبيس النهري

يعتبر الأتوبيس النهري من أكثر الخروجات مرحًا وعشقًا لدى الكثيرون، خاصة من الأطفال، لكونه يجعل الأشخاص تستمتع بالمظاهر الخلابة في النيل بعيدًا عن زحام الطرق، وتبلغ تذكرته نحو 5 جنيهات فقط وربما تصل لـ 10 جنيهات في رحلة قدرها ساعة لكل فرد.

حديقة الفنون بالمنيل

تتميز بحدائق بها أزهار ذات ألوان زاهية ومساحاتها الخضراء الواسعة، وتبلغ تذكرة الدخول 20 جنيها للكبار و10 جنيهات للأطفال، وتقترب من محطتي مترو السيدة زينب والملك الصالح.

جزيرة المعادي

تشهد جزيرة المعادي إقبالًا كبيرًا من الأشخاص كبار أو صغار في عيد الفطر، وهي عبارة عن جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، ويوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة بـ10 جنيهات للفرد، كما توجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ 10 صباحا وحتى الـ 11 مساءً.

حديقة الأزهر

تعتبر حديقة الأزهر من أشهر الحدائق على مستوى الجمهورية، حيث تم إنشاؤها حديثًا، وتتميز بالنافورات المائية والمطاعم، إضافةً إلى موقعها المتميز الذي يتيح لزوارها رؤية معالم القاهرة من الأعلى.

يبلغ سعر تذكرة حديقة الأزهر خلال إجازة عيد الفطر 80 جنيها للكبار، و50 جنيها للأطفال، ومجانًا للأطفال حتى سن 4 سنوات، وتفتح الحديقة أبوابها من الصباح الباكر في تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء.

حديقة الطفل في مدينة نصر

من أفضل الأماكن لقضاء يوم ممتع مع الأطفال، حيث تضم مساحات خضراء واسعة وتكلفة التذكرة 20 جنيهًا، والذي يجعلها مناسبة للعائلات.