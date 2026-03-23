تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
العراق.. كتائب حزب الله تمدد هدنة استهداف المصالح الأمريكية 5 أيام إضافية
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
كولر وريبيرو.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة حول مرتبات مدربي الأهلي
توك شو

أخبار التوك شو| إيران تربط حرية الملاحة في هرمز بالسيادة وتتوعد واشنطن وتل أبيب.. ونتنياهو يبحث تطورات الحرب على إيران ولبنان

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

إيران تربط حرية الملاحة في هرمز بالسيادة وتتوعد واشنطن وتل أبيب
 أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع الدول، باستثناء من يحاول انتهاك الأراضي والسيادة الإيرانية، في إشارة واضحة إلى تمسك طهران بحقها في حماية حدودها ومصالحها الاستراتيجية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

الجيش الإسرائيلي يتعهد بمواصلة الضربات على إيران وحزب الله
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل ستواصل ضرب النظام الإيراني حتى تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية تتضمن مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة، مع تحقيق إنجازات ملموسة، لكنها ليست خالية من الخسائر.

اجتماع حاسم للكابينت.. نتنياهو يبحث تطورات الحرب على إيران ولبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت المصغر للشؤون الأمنية والسياسية سيعقد اجتماعًا اليوم برئاسة بنيامين نتنياهو، لبحث تطورات الحرب على كل من إيران ولبنان، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

تصعيد نووي خطير.. إيران تحذر من كارثة إشعاعية وتطالب بتحرك دولي عاجل
حذّر وزير خارجية إيران عباس عراقجي من تداعيات استهداف المنشآت النووية السلمية في إيران، معتبرًا أن الضربات التي طالت مواقع في “نطنز” وبالقرب من محطة “بوشهر” تمثل خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، وتنذر بعواقب خطيرة على المستويين الإنساني والبيئي، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “إكسترا نيوز”.

تحرك مصري لاحتواء التصعيد الإقليمي.. اتصالات دبلوماسية مكثفة وتحذيرات من تداعيات خطيرة
كثّف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، تحركاته الدبلوماسية خلال الساعات الماضية، حيث أجرى سلسلة من الاتصالات مع عدد من الوزراء والمسئولين في المنطقة، إلى جانب نظرائه في الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود مصرية لاحتواء تداعيات التصعيد الراهن ومنع انزلاقه إلى مستويات أكثر خطورة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

تناول كميات كبيرة من الكعك قد يصيبك بأزمات قلبية.. جمال شعبان يحذر
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، أن شهر رمضان يترك أثرًا مختلفًا لدى كل شخص؛ فهناك من اكتسب منه التأمل والتدبر، وآخرون استطاعوا إنقاص أوزانهم والتخلص من الدهون الزائدة.

وزير الطاقة الإيراني: الهجوم على البنية التحتية استهداف للشعب
أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للبلاد تمثل “هجومًا مباشرًا على الشعب الإيراني”، لكنها لن تؤثر على إمدادات الكهرباء للمواطنين، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الهجمات تتواصل على قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وسط تصاعد التوترات الأمنية
أفادت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، وقوع سلسلة من الهجمات استهدفت قاعدة فيكتوريا خلال 24 ساعة، في تطور أمني جديد يعكس تصاعد التوترات في محيط العاصمة العراقية.

تصعيد خطير في جنوب لبنان.. إخلاء محيط جسر القاسمية وسط مخاوف من ضربة تستهدف شريانًا حيويًا
تشهد مناطق جنوب لبنان حالة من التوتر المتصاعد، مع تحركات ميدانية عاجلة أعقبت تهديدات إسرائيلية باستهداف بنى تحتية حيوية في المنطقة. 

الصحة اللبنانية: 4 شهداء و7 جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة اللبنانية، قال إن هناك 4 شهداء و7 جرحى بغارتين إسرائيليتين على بلدتي السلطانية والصوانة جنوبي لبنان.
 

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

قرارات نارية داخل الأهلي بعد بيان الغضب.. رحيل توروب وتغييرات شاملة في قطاع الكرة

صدمة للأهلي.. خالد الغندور يفجر مفاجأة حال رحيل ييس توروب

الدكتورة إيريني سعيد المحللة السياسية

محللة سياسية: طهران تناور بورقة مضيق هرمز لتعزيز موقفها.. والتهدئة واردة

عصام السقا

عصام السقا: دوري في صحاب الأرض يجسد تضامن مصر مع فلسطين

عصام السقا

عصام السقا: خوفت أقدم شخصية صفوان في البداية

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

