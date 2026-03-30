القصة الكاملة لزيارة وزير التعليم لمدارس قرى كفر الزيات .. وتوجيهات عاجلة بتفعيل الأنشطة ومتابعة الغياب

شهدت قري مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية صباح اليوم زيارة مفاجئة أجراها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لعدد من المدارس لمتابعة انتظام الدراسة ، جاءت في إطار متابعة حضور الطلاب ومتابعة التقييمات الأسبوعية، والتزام المعلمين، ومن أجل الاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة داخل الفصول.

جولة ميدانية وزير التربية والتعليم

كما تابع وزير التعليم عددًا من الفصول الدراسية بمدارس قرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات.

كما اطلع على مستوى الطلاب ومتابعةالمناهج، وتابع التزام المعلمين بالحضور وانتظام الشرح، مشددًا على ضرورة تقديم محتوى تعليمي متميز يحقق الاستفادة الكاملة للطلاب.



وخلال الجولة راجع الوزير مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، ووجه بضرورة الاهتمام برفع مستوى الطلاب، خاصة في المهارات الأساسية، وتقديم الدعم اللازم للطلاب المتأخرين دراسيا.

وأشاد وزير التعليم، بمدى جاهزية المدارس، وحرصعلى الاستماع إلى آراء الطلاب حول العملية التعليمية، ومدى استفادتهم من الحصص الدراسية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة ومتابعة نسب الغياب .

انتظام الدراسة

كما يأتي ذلك في إطار المتابعة المتواصلة لسير العملية التعليمية والحرص على الارتقاء بجودة التعليم في مختلف المحافظات

بينما عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق اجتماعًا موسعًا، بحضور الاستاذ ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، والاستاذة ثريا منصور مديرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ووكلاء المديريات، ومديرى الإدارات التعليمية بهذه المحافظات، وذلك للوقوف على مستجدات العمل داخل المدارس، وبحث سبل تعزيز الانضباط وانتظام الدراسة داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ توجيهات الوزارة على أرض الواقع.

تحقيق أهداف المنظومة

وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تحقيق أهداف المنظومة التعليمية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة، والانضباط داخل المدارس، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، قائلًا: "نبذل جهودا مكثفة من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب وتُسهم في إعداد جيل قادر على تحمل مسئولية الوطن، وسأظل داعمًا ومساندًا لكل القيادات التي تعمل بجد وإخلاص".

كما أشار السيد الوزير محمد عيد اللطيف إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم وبناء شخصية الطالب على أسس علمية وتربوية سليمة.

ووجه السيد الوزير مديري المديريات بضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومديري المدارس لمتابعة انتظام الحضور، والتعامل الفوري مع أية معوقات قد تؤثر على سير العملية التعليمية، مع الاستمرار في تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس.



متابعة نسب الحضور



كما شدد السيد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط الكامل في نسب حضور الطلاب، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معدلات الحضور والغياب بشكل يومي بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي وبما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، وتعظيم الاستفادة من العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد الوزير أن نجاح المنظومة التعليمية يرتكز بالأساس على وجود قيادة مدرسية واعية وإدارة فعالة، قادرة على اتخاذ القرارات السليمة في التوقيت المناسب، بما يحقق الانضباط ويرسخ بيئة تعليمية جادة داخل المدارس.

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على ضرورة إحكام السيطرة على اللجان الامتحانية، وضبط سير الامتحانات بشكل كامل، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وخروج النتائج معبرة عن المستوى الحقيقي للطلاب، مع الالتزام الكامل بالانضباط داخل اللجان.

كما أكد الوزير في هذا الإطار على الالتزام بوضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل الكتاب المدرسي فقط، موجهًا بضرورة الانتقاء الدقيق لرؤساء اللجان بما يعزز الحيادية والشفافية.

متابعة توزيع كتاب المدرسي

وفي سياق آخر، شدد الوزير على أهمية تدريس مادة التربية الدينية، نظرًا لدورها المحوري في بناء القيم والأخلاق لدى الطلاب، كما وجه بضرورة الالتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية) داخل المدارس الدولية، بما يعزز الهوية الوطنية والثقافية لدى الطلاب.

وأكد الوزير كذلك أن المعلم يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف توفير كافة سبل الدعم، ولن تتأخر عنه وتبذل جهودا كبيرة لتنمية الإيرادات بما ينعكس إيجابيًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين.

وناقش السيد الوزير خلال الاجتماع الخطط الخاصة بانهاء الفترة المسائية في المدارس الابتدائية بحلول العام الدراسي المقبل ٢٠٢٧، مؤكّدًا على ضرورة قيام كل مدير إدارة بوضع الخطط المناسبة وفق الواقع التعليمي لكل مدرسة، مشيرًا إلى أن هيئة الأبنية التعليمية قد وضعت نماذج حلول قابلة للتنفيذ يمكن الاستعانة بها بما يتناسب مع واقع كل إدارة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة موسعة مع الحضور، لاستعراض أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت المديريات خلال الفترة الماضية، حيث أكد الوزير أهمية الطرح الواضح والشفاف لتلك التحديات، والعمل على وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون هيئة الأبنية التعليمية، والأستاذ خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والأستاذ على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية.