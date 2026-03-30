قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار رعدية وبرق.. تفاصيل الحالة المناخية الأخطر فى طقس الساعات المقبلة
وزير الأسرى السابق : قانون الإعدام بالكنيست الإسرائيلي حرب إبادة جديدة
نادٍ أوروبي يدخل في مفاوضات عاجلة لضم محمد صلاح .. هل تتم الصفقة؟
تولّانا يا رب | انهيار زوجة ميدو بمنشور مؤثر بسبب أزمة نجلها
هنا معرفكش واعرف حدودك .. انفعال أحمد موسى على الهواء لسبب صادم
أحمد موسى : حرب إيران مشكلة تضرب العالم .. وأسعار المحروقات مولعة
شريف رمزي : ندعم قرارات الدولة .. ونرجو تبديل حفلات السينما الصباحية بالمسائية | خاص
مصر وإسبانيا .. الدقيقة 30 والتعادل السلبي مستمر
اعترافات قيادي الإخوان علي عبد الونيس تُحدث صدمة بعد توقيفه خارج مصر
البسوا الكمامة .. المصل واللقاح توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين بسبب التغيرات الجوية
أحمد موسى يحذر من صفحات كاذبة منسوبة له : عارف مين اللي عملها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب “إسبانيول” قبل مباراة الغد

الجهاز الفني لمنتخب مصر
الجهاز الفني لمنتخب مصر
سارة عبد الله

تفقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أرضية ملعب “إسبانيول” الذي سيستضيف ودية منتخب مصر وإسبانيا غدًا ضمن الإعداد لكأس العالم 2026.

ويختتم منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة كاختبار قوي للفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.
  • خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.
  • خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.

ويغيب النجم محمد صلاح عن معسكر مارس بسبب الإصابة.

استعدادات كأس العالم

يخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات القوية بالبطولة.

وأشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بإمكانيات عمر مرموش، مؤكدًا أنه يعد من أبرز اللاعبين القادرين على الوصول إلى مستويات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن إن مرموش يواصل التطور بشكل ملحوظ من عام لآخر، ويعمل على تحسين مهاراته باستمرار، مشيرًا إلى أنه يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح نجمًا كبيرًا، على غرار محمد صلاح، خاصة في ظل ما يتمتع به من سرعة ومهارة عالية ظهرت بوضوح في مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الجهاز الفني للمنتخب منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

