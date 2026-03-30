الجهاز الفني للمنتخب يتفقد أرضية ملعب “إسبانيول” قبل مباراة الغد

تفقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أرضية ملعب “إسبانيول” الذي سيستضيف ودية منتخب مصر وإسبانيا غدًا ضمن الإعداد لكأس العالم 2026.

ويختتم منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة إسبانيا غدًا الثلاثاء 31 مارس 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة كاختبار قوي للفراعنة قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة الفراعنة خلال المعسكر الحالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى.

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.

ويغيب النجم محمد صلاح عن معسكر مارس بسبب الإصابة.

استعدادات كأس العالم

يخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في واحدة من المجموعات القوية بالبطولة.

وأشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بإمكانيات عمر مرموش، مؤكدًا أنه يعد من أبرز اللاعبين القادرين على الوصول إلى مستويات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن إن مرموش يواصل التطور بشكل ملحوظ من عام لآخر، ويعمل على تحسين مهاراته باستمرار، مشيرًا إلى أنه يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح نجمًا كبيرًا، على غرار محمد صلاح، خاصة في ظل ما يتمتع به من سرعة ومهارة عالية ظهرت بوضوح في مشاركاته بالدوري الإنجليزي الممتاز.