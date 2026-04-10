كاسيو تعلن عن ساعتين جديدتين بالشحن الشمسي وضبط الوقت بالراديو

أطلقت كاسيو ساعتين جديدتين ضمن فئة الساعات الهجينة التي تجمع بين الشحن بالطاقة الشمسية واستقبال موجات الراديو لضبط الوقت تلقائيًا، في محاولة لتقديم خيار عملي لعشاق الساعات الكلاسيكية الذين لا يريدون القلق لا على تغيير البطارية ولا على دقة الساعة مع مرور الوقت.

وتعتمد الساعتان على ما تسميه الشركة نظام Radio Solar، أي مزيج من تقنية Tough Solar للشحن الضوئي، مع دعم «التحكم بالراديو» لاستقبال إشارات التوقيت القياسي من محطات متخصصة في عدة مناطق حول العالم.

شحن شمسي بدون بطارية تقليدية

أوضحت كاسيو أن الساعتين الجديدتين مزوّدتان بخلايا شمسية مدمجة في قرص الساعة نفسه، قادرة على تحويل الضوء – سواء ضوء الشمس المباشر أو حتى الإضاءة الداخلية الضعيفة – إلى طاقة كهربائية تُخزّن في بطارية داخلية خاصة طويلة العمر.

يعني هذا النظام عمليًا أن المستخدم لن يضطر لتغيير البطارية بشكل دوري كما في الساعات التقليدية، طالما أن الساعة تتعرض لمصدر ضوء معقول خلال اليوم، مع وجود وضع توفير طاقة (Power Saving) يقلل استهلاك الطاقة عندما تكون الساعة في الظلام أو في عدم الاستخدام لفترة.

وتشير وثائق الشركة إلى أن بعض موديلات Radio Solar قادرة على العمل لأشهر – بل لقرابة عامين – في وضع الاستعداد على شحنة كاملة، بفضل إدارة الطاقة الذكية والتحويل الكفء للضوء إلى كهرباء عبر تقنية Tough Solar المطوّرة في ساعات G‑Shock وBaby‑G.

ضبط تلقائي للوقت عبر موجات الراديو

إلى جانب الشحن الشمسي، تدعم الساعتان تقنية «التحكم بالراديو» أو Multiband 6، وهي ميزة تتيح للساعة استقبال إشارات التوقيت القياسي من محطات راديوية في مناطق مثل أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، ثم ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا بناءً على هذه الإشارة.

وعمليًا، هذا يعني أن الساعة تعدّل نفسها ذاتيًا عند الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي، أو بعد نفاد الشحن وإعادة تشغيلها، دون أن يضطر المستخدم لضبط العقارب أو الشاشة يدويًا في كل مرة.

وفي بعض الطرازات، تجمع كاسيو بين استقبال موجات الراديو وتقنية GPS الهجينة في موديلات أعلى، لكن الساعتين الجديدتين تستهدفان من يفضّل البساطة والاكتفاء باتصال راديو كافٍ لدقة عالية في معظم الدول المغطاة بالشبكة.​

تصميم عملي ووظائف يومية

بحسب تقرير NotebookCheck، تأتي الساعتان الجديدتان ضمن فئة G‑Shock Baby‑G الموجهة للاستخدام اليومي والرياضي، مع مقاومة للصدمات، وإضاءة خلفية LED للقراءة في الظلام، ووظائف أساسية مثل ساعة إيقاف (Stopwatch)، ومؤقّت عدّ تنازلي، ومنبهات متعددة، بالإضافة إلى عرض التوقيت العالمي لعدة مناطق يمكن التنقل بينها بضغطة زر.

كما تتمتع إحداهما بمقاومة ماء حتى 20 ضغط جوي، ما يجعلها مناسبة للسباحة والاستخدام في البيئات الرطبة، بينما تكتفي الأخرى بمقاومة أقل تناسب الاستخدام اليومي العادي.

وترتكز الفلسفة التصميمية لهذه الفئة على تقديم مظهر شبابي مع ألوان عملية، مع الحفاظ على حجم ووزن مناسبين للارتداء لفترات طويلة، خاصة مع استهداف جمهور واسع من المستخدمين، من طلبة الجامعة إلى العاملين في الميدان وحتى المهتمين بالرحلات الخارجية الذين يحتاجون إلى ساعة تتحمل الظروف مع أقل قدر ممكن من الصيانة.

ساعة «تشحن نفسها» وتُصحِّح نفسها

وتقدم الساعتان الجديدتان من كاسيو مزيجًا جذابًا لمن يريد ساعة «تشحن نفسها» من الضوء وتُصحِّح نفسها من خلال موجات الراديو، دون الاعتماد على الشحن اليومي أو الاتصال بالهاتف كما هو الحال في الساعات الذكية الكاملة.

هذا النوع من الساعات قد يكون خيارًا مثاليًا لمن يفضّل موثوقية الساعات التقليدية مع لمسة تقنية عصرية، خصوصًا في زمن باتت فيه البطارية والشحن اليومي أكبر عيب يواجه أي جهاز قابل للارتداء.