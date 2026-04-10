قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسمة وهبة: ما حدث بين سميرة وحماتها نموذج نادر للإنسانية
حالته صعبة.. أحمد عبد الرحمن أبو زهرة بطلب الدعاء لوالده | خاص
نجل عبد الرحمن أبو زهرة لصدى البلد: وضع والدي على جهاز التنفس الصناعي.. ادعوا له
بعد إيران ولبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم استنئاف العدوان ضد غزة
نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا السبت
من رغيف وبابا غنوج إلى ملايين المشاهدات | جلال يشعل السوشيال ميديا بكفاحه: “نفسي أبويا يشتغل” وبحلم بعلاج عيني
نجل عبدالرحمن أبو زهرة يستغيث : المستشفى رافضة وجودنا بجوار والدي في أوقاته الأخيرة
غياب أم اعتزال؟ محمد الحلو يكشف مفاجأة : الوضع مش ظريف.. وممكن أغير رأيي
بعد قرار الحكومة بمد فترة التصالح على مخالفات البناء.. 8 حالات يسمح فيها القانون بالتقنين
بإستخدام سلاح ناري.. ضبط شخص تعدى على الكلاب الضالة في الإسماعيلية
6 أشهر إضافية للتصالح.. بكري: الحكومة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتقنين الأوضاع
وضعوه على أجهزة التنفس الصناعي.. صرخة استغاثة ابن عبد الرحمن أبو زهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كاسيو تعلن عن ساعتين جديدتين بالشحن الشمسي وضبط الوقت بالراديو

كاسيو
كاسيو
احمد الشريف

أطلقت كاسيو ساعتين جديدتين ضمن فئة الساعات الهجينة التي تجمع بين الشحن بالطاقة الشمسية واستقبال موجات الراديو لضبط الوقت تلقائيًا، في محاولة لتقديم خيار عملي لعشاق الساعات الكلاسيكية الذين لا يريدون القلق لا على تغيير البطارية ولا على دقة الساعة مع مرور الوقت. 

وتعتمد الساعتان على ما تسميه الشركة نظام Radio Solar، أي مزيج من تقنية Tough Solar للشحن الضوئي، مع دعم «التحكم بالراديو» لاستقبال إشارات التوقيت القياسي من محطات متخصصة في عدة مناطق حول العالم.

شحن شمسي بدون بطارية تقليدية

أوضحت كاسيو أن الساعتين الجديدتين مزوّدتان بخلايا شمسية مدمجة في قرص الساعة نفسه، قادرة على تحويل الضوء – سواء ضوء الشمس المباشر أو حتى الإضاءة الداخلية الضعيفة – إلى طاقة كهربائية تُخزّن في بطارية داخلية خاصة طويلة العمر. 

يعني هذا النظام  عمليًا أن المستخدم لن يضطر لتغيير البطارية بشكل دوري كما في الساعات التقليدية، طالما أن الساعة تتعرض لمصدر ضوء معقول خلال اليوم، مع وجود وضع توفير طاقة (Power Saving) يقلل استهلاك الطاقة عندما تكون الساعة في الظلام أو في عدم الاستخدام لفترة.

وتشير وثائق الشركة إلى أن بعض موديلات Radio Solar قادرة على العمل لأشهر – بل لقرابة عامين – في وضع الاستعداد على شحنة كاملة، بفضل إدارة الطاقة الذكية والتحويل الكفء للضوء إلى كهرباء عبر تقنية Tough Solar المطوّرة في ساعات G‑Shock وBaby‑G.

ضبط تلقائي للوقت عبر موجات الراديو

إلى جانب الشحن الشمسي، تدعم الساعتان تقنية «التحكم بالراديو» أو Multiband 6، وهي ميزة تتيح للساعة استقبال إشارات التوقيت القياسي من محطات راديوية في مناطق مثل أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، والصين، ثم ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا بناءً على هذه الإشارة. 

وعمليًا، هذا يعني أن الساعة تعدّل نفسها ذاتيًا عند الانتقال بين التوقيت الصيفي والشتوي، أو بعد نفاد الشحن وإعادة تشغيلها، دون أن يضطر المستخدم لضبط العقارب أو الشاشة يدويًا في كل مرة.

وفي بعض الطرازات، تجمع كاسيو بين استقبال موجات الراديو وتقنية GPS الهجينة في موديلات أعلى، لكن الساعتين الجديدتين تستهدفان من يفضّل البساطة والاكتفاء باتصال راديو كافٍ لدقة عالية في معظم الدول المغطاة بالشبكة.​

تصميم عملي ووظائف يومية

بحسب تقرير NotebookCheck، تأتي الساعتان الجديدتان ضمن فئة G‑Shock Baby‑G الموجهة للاستخدام اليومي والرياضي، مع مقاومة للصدمات، وإضاءة خلفية LED للقراءة في الظلام، ووظائف أساسية مثل ساعة إيقاف (Stopwatch)، ومؤقّت عدّ تنازلي، ومنبهات متعددة، بالإضافة إلى عرض التوقيت العالمي لعدة مناطق يمكن التنقل بينها بضغطة زر. 

كما تتمتع إحداهما بمقاومة ماء حتى 20 ضغط جوي، ما يجعلها مناسبة للسباحة والاستخدام في البيئات الرطبة، بينما تكتفي الأخرى بمقاومة أقل تناسب الاستخدام اليومي العادي.

وترتكز الفلسفة التصميمية لهذه الفئة على تقديم مظهر شبابي مع ألوان عملية، مع الحفاظ على حجم ووزن مناسبين للارتداء لفترات طويلة، خاصة مع استهداف جمهور واسع من المستخدمين، من طلبة الجامعة إلى العاملين في الميدان وحتى المهتمين بالرحلات الخارجية الذين يحتاجون إلى ساعة تتحمل الظروف مع أقل قدر ممكن من الصيانة.

ساعة «تشحن نفسها» وتُصحِّح نفسها

وتقدم الساعتان الجديدتان من كاسيو مزيجًا جذابًا لمن يريد ساعة «تشحن نفسها» من الضوء وتُصحِّح نفسها من خلال موجات الراديو، دون الاعتماد على الشحن اليومي أو الاتصال بالهاتف كما هو الحال في الساعات الذكية الكاملة. 

هذا النوع من الساعات قد يكون خيارًا مثاليًا لمن يفضّل موثوقية الساعات التقليدية مع لمسة تقنية عصرية، خصوصًا في زمن باتت فيه البطارية والشحن اليومي أكبر عيب يواجه أي جهاز قابل للارتداء.

كاسيو الساعات Tough Solar

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة

التوقيت الصيفي

توحيد الساعة.. مطالب برلمانية بإلغاء التوقيت الشتوي قبل تطبيق الصيفي

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

أرشيفية

تراجع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 .. والشعبة تكشف مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

تذبذب أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

الإيجار القديم

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتقديم على وحدات بديلة للإيجار القديم

ترشيحاتنا

محمد محمد البكري

عمره 11 عاما.. محمد البكري صوت من الجنة ومستقبل دولة التلاوة .. فيديو

مسجد جديد

هل يجوز إخراج الزكاة لتجديد مسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

دار الإفتاء: المكسب المبني على الغش والخداع حرام شرعا

بالصور

كم مدة صلاحية البيض المسلوق داخل الثلاحة.. ونصائح لتجنب فساده

مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة
مدة تخزين البيض المسلوق في الثلاجة

دراسة صــ.ادمة.. استنشاق منتجات التنظيف أخطر من ابتلاعها

مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية
مخاطر استنشاق منتجات التنظيف المنزلية

أبرزهم العوضي ومحمد رجب .. نجوم الفن في عزاء والد محمود حمدان

عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان
عزاء والد محمود حمدان

أضرار غير متوقعة .. ماذا يحدث عند نشر الملابس داخل المنزل؟

كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟
كيف يؤثر تجفيف الملابس داخل المنزل على الصحة؟

فيديو

صورة من الفيديو

"نقطة بمليون جنيه" تشعل السوشيال ميديا.. فرح في المنيا يتحول إلى ساحة جدل واسع بين الإعجاب والانتقاد

محمد وزيري

9.5 مليون جنيه و800 ألف دولار.. تفاصيل جديدة في سرقة مدير أعمال هيفاء وهبي أموالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد