أخبار التوك شو| أحمد موسى: هوس التريند يهدد القيم الإعلامية.. والإعلام يبني القيم.. نتنياهو: الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

عمرو أديب: الأم المصرية رمز التضحية ونحتاج قانون أحوال شخصية يحقق التوازن الأسري

وجه الإعلامي عمرو أديب التحية للأم المصرية اللي عايشة علشان عيالها، بتصبر وتستحمل وبتدي من غير حساب، في أمهات بتعض في البلاط علشان ولادها، وفيه اللي بتكافح ليل ونهار علشان تشوفهم أحسن منها".

برلماني: 20% فقط استطاعوا استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وجود إشكاليات واضحة في قانون التصالح على مخالفات البناء، سواء على مستوى نصوص القانون أو آليات تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الصادرة لا يتم تنفيذها فعليًا.

أحمد موسى: هوس التريند يهدد القيم الإعلامية.. والإعلام يبني القيم

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة الانسياق وراء ما يُعرف بـ"التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض العاملين في المجال الإعلامي باتوا يلهثون خلف تحقيق المشاهدات دون مراعاة لمصلحة المجتمع أو استقراره.

فخري الفقي: الموازنة تواجه عجزًا 1.1 تريليون جنيه وفوائد الدين عبء كبير

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن الدولة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على تخطيط متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، بما يساعد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

مأساة “اللوبس”.. زوج يروي تفاصيل صادمة عن رحلة علاج انتهت بفقدان زوجته

كشف الدكتور محمود البوريدي تفاصيل الحالة الصحية لزوجته الراحلة الدكتورة شيماء مسعد، التي كانت تعاني منذ عام 2018 من مرض مناعي ذاتي يُعرف بـ"اللوبس"، مؤكدًا أنها ظلت مستقرة لسنوات طويلة تحت إشراف فريق طبي متخصص وملتزمة ببروتوكول علاجي دقيق.

برلماني: كعكة الطاقة العالمية مقسمة بشكل لا بدائل له

حذر المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من التداعيات الخطيرة للتوترات الحالية والحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنه "عقاب جماعي" سيؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بشكل أسوأ مما يتخيله البعض، ومشيراً إلى أن حالة التخبط وعدم القدرة على التنبؤ بقرارات الإدارة الأمريكية تزيد من تعقيد المشهد.

رئيس خارجية الشيوخ: إسرائيل لن تهيمن عسكريًا.. واتفاق مؤقت مع إيران

أكد الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن إسرائيل لن تتمكن من فرض هيمنتها على الشرق الأوسط عبر القوة العسكرية، مشيرًا إلى أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة الرفض والعداء تجاهها في المنطقة.

أحمد موسى: حان وقت الرقابة الذاتية.. ومسؤولية الكلمة أهم من “المشاهدات”

دعا الإعلامي أحمد موسى العاملين في المجال الإعلامي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا أكبر في التعامل مع القضايا والأحداث المتداولة.

نتنياهو: الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن الحرب ستتواصل في المنطقة الأمنية بلبنان.

الكنائس الإنجيلية: العيش المشترك صورة تصدرها مصر للعالم عن المواطنة

أكد القس رفعت فكري أمين عام الكنائس الإنجيلية في مصر، أن ما يحدث في مصر هو العيش المشترك وهى فكرة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.