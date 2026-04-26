قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار جميل حليم: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أُقر بإجماع الكنائس لأنه يستند إلى العقيدة|فيديو
مواجهات غد الإثنين تُشعل سباق الدوري.. الغيابات تحسم ملامح الصدارة
«الغندور»: أحمد الشناوي خارج حسابات حسام حسن في كأس العالم 2026
دعاء ليلة الزفاف للزوجين .. يجلب البركة للعروسين في يوم العمر
رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب
توروب يجهز طاهر محمد طاهر لقيادة هجوم الأهلي أمام بيراميدز
الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية
لماذا ارتدى الزي الأزهري في مباراة الزمالك؟ .. صاحب القصة يوضح
مصر تبهر العالم .. أرقام قياسية في كأس العالم للرماية للناشئين 2026 | تفاصيل
تصادم موتوسيكلين أمام نادي الزمالك يصيب 5 أشخاص
رياح بسرعة 40 كيلو .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
من مصر إلى العالم.. طلاب هندسة المنصورة الجديدة يبدعون في الابتكار الرقمي | تفاصيل
english EN
محافظات

أخبار أسوان: ختام لمهرجان أفلام المرأة.. وجولات ميدانية بالمراكز والمدن.. ومتابعة لمنظومة تداول المواد البترولية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة بأسواق وشوارع مدينة دراو

فقد واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الإنضباط داخل الأسواق والشوارع بمركز ومدينة دراو.

محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين من أهالى مركز ومدينة دراو

فى إطار النهج الميدانى الجديد الذى يعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عقد لقاءاته الجماهيرية داخل مختلف المراكز والمدن.


محافظ أسوان يقود حملة لإزالة طاحونة مخالفة على أرض زراعية

واصلت محافظة أسوان توجيه ضرباتها القوية والحاسمة لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، فى إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.


محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات التنفيذ بمشروع محور وكوبرى دراو الحر .. صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء محور وكوبرى دراو الحر على صفحة نهر النيل الخالد .


محافظ أسوان يشارك فى جلسة رحلة المرأة فى السينما المصرية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جلسة " عزيزة أمير .. البداية ورحلة المرأة فى السينما المصرية " ، والتى تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ، وسط حضور متميز من الفنانين والمبدعين والمفكرين .

محافظ أسوان يزور كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو تأكيداً لروح التلاحم

فى لفتة تعكس عمق الروابط الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الوطن الواحد ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على زيارة كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو.

تشديد إجراءات تعزيز السلامة والصحة المهنية بالمشروعات الجارية بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع موسع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبمشاركة كافة الجهات المختصة للتأكيد على الإلتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مختلف المشروعات الجارى.

نائب محافظ أسوان : إجتماع تنسيقى لإرسام مفهوم التعلم مدى الحياة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى للوقوف على الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكولات التوأمة بين محافظة أسوان والمحافظات الأخرى ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إرساء مفهوم " التعلم مدى الحياة ".

محافظ أسوان يشدد لإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم ووضع سلات القمامة للحفاظ على النظافة العامة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل عدد من الشوارع والأسواق والميادين.

محافظ أسوان : توفير سيارتين متنقلتين لتعبئة السولار

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدد (2) سيارة متنقلة لتعبئة السولار ، والتى قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفيرها بهدف دعم المنظومة ووضع حلول سريعة ومرنة للتعامل مع أى حالات طارئة .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

ترشيحاتنا

لي كرونين : لم ألتزم بإرث الأفلام السابقة .. وقدّمت رؤيتي الخاصة في The Mummy

آمال ماهر توجّه رسالة لـ شيرين بعد عودتها للغناء

علي الحجار يتقدم نجوم الفن في عزاء ضياء العوضي | شاهد

بالصور

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

فيديو

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد