أخبار أسوان: ختام لمهرجان أفلام المرأة.. وجولات ميدانية بالمراكز والمدن.. ومتابعة لمنظومة تداول المواد البترولية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

محافظ أسوان يقوم بجولة مفاجئة بأسواق وشوارع مدينة دراو

فقد واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الإنضباط داخل الأسواق والشوارع بمركز ومدينة دراو.

محافظ أسوان يواصل لقاءته الجماهيرية مع المواطنين من أهالى مركز ومدينة دراو

فى إطار النهج الميدانى الجديد الذى يعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عقد لقاءاته الجماهيرية داخل مختلف المراكز والمدن.



محافظ أسوان يقود حملة لإزالة طاحونة مخالفة على أرض زراعية

واصلت محافظة أسوان توجيه ضرباتها القوية والحاسمة لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة ، فى إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.



محافظ أسوان يتابع ميدانياً معدلات التنفيذ بمشروع محور وكوبرى دراو الحر .. صور

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء محور وكوبرى دراو الحر على صفحة نهر النيل الخالد .



محافظ أسوان يشارك فى جلسة رحلة المرأة فى السينما المصرية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جلسة " عزيزة أمير .. البداية ورحلة المرأة فى السينما المصرية " ، والتى تم تنظيمها بمكتبة مصر العامة ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة ، وسط حضور متميز من الفنانين والمبدعين والمفكرين .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يزور كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو تأكيداً لروح التلاحم

فى لفتة تعكس عمق الروابط الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الوطن الواحد ، حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على زيارة كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بدراو.

تشديد إجراءات تعزيز السلامة والصحة المهنية بالمشروعات الجارية بأسوان

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بعقد إجتماع موسع برئاسة اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وبمشاركة كافة الجهات المختصة للتأكيد على الإلتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى مختلف المشروعات الجارى.

نائب محافظ أسوان : إجتماع تنسيقى لإرسام مفهوم التعلم مدى الحياة

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بقيام الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى للوقوف على الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكولات التوأمة بين محافظة أسوان والمحافظات الأخرى ، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو إرساء مفهوم " التعلم مدى الحياة ".

محافظ أسوان يشدد لإلزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم ووضع سلات القمامة للحفاظ على النظافة العامة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل عدد من الشوارع والأسواق والميادين.

محافظ أسوان : توفير سيارتين متنقلتين لتعبئة السولار

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدد (2) سيارة متنقلة لتعبئة السولار ، والتى قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفيرها بهدف دعم المنظومة ووضع حلول سريعة ومرنة للتعامل مع أى حالات طارئة .