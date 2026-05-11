اتخنقوا من الروائح المميتة | وفاة سباك وزميله في بيارة صرف صحي بالغربية

شهدت عزبة الصباغين التابعة لقرية شبراملس بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع سباك وزميله أثناء تسليكهما إحدى بيارات الصرف الصحي عقب انسدادها وغرق منازل العزبة بشكل مفاجئ بسبب الاختناق والروائح المنبعثة من البيارة وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفى زفتي العام .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة وفاة شابين في العقد الثالث من عمرهما أثناء تسليك إحدى بيارات الصرف الصحي بنطاق عزبة الصباغين بقرية شبراملس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الجهات الأمنية والتنفيذية وفاة الشاب المتولي بدير أبورية 36 سنة سباك وزميله احمد ابراهيم عيسي 38 سنة عقب محاولته إنقاذه عقب سقوطه داخل بيارة الصرف الصحي وتوفيا معا بسبب انبعاث الروائح القاتلة من داخل مياه الصرف .

وفاة شابين داخل بيارة الصرف

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.