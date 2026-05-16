قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: يدنا طويلة.. وسنواصل تفكيك ما تبقى من قيادة حماس
5 أتوبيسات من جمهورية شبين لحضور نهائي الزمالك واتحاد العاصمة| فيديو
وزير الخارجية: نرفض تدخل أي أطراف غير مشاطئة للبحر الأحمر في ترتيبات تخصه
مدبولي: عملية تطوير شاملة للقاهرة التاريخية والخديوية
أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية
تراجع محدود رغم هبوطها بالمزارع.. ماذا يحدث في أسعار الدواجن بالأسواق؟
مدبولي: تطوير القاهرة يؤكد أننا لم نهرب منها للعاصمة الجديدة
رئيس الوزراء: تطوير شامل للقاهرة التاريخية والخديوية يليق بمكانة مصر
مدبولي: الدولة تعمل على إنقاذ المناطق التراثية والمعمارية بالقاهرة
أول تعليق من سعد لمجرد بعد قرار حبسه 5 سنوات
مصرع وإصابة أكثر من 20 شخصا إثر اصطدام قطار بضائع بحافلة في تايلاند
مدبولي يطمئن أحد مستاجري الإيجار القديم بوسط القاهرة.. ماذا قال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مونديال 2026 بنظام 48 منتخبا.. نسخة غير مسبوقة تعيد تشكيل خريطة كرة القدم العالمية

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة تاريخية غير مسبوقة مع اعتماد نظام 48 منتخبا، في أكبر توسع تشهده البطولة منذ انطلاقها عام 1930.

 بعد أن بدأت المسابقة بمشاركة 13 فريقا فقط، يصل العدد اليوم إلى ما يقارب أربعة أضعاف، في خطوة تعكس الطموح لجعل اللعبة أكثر شمولا و تمثيلا للقارات الست.

سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة فرق.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لتبدأ الأدوار الإقصائية من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

رؤية FIFA كرة القدم للجميع

يرى الفرنسي Arsène Wenger، مدير تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي، أن هذه الخطوة «تطور طبيعي» نحو عالمية حقيقية للعبة، إذ ستمثل المنتخبات المشاركة قرابة ربع الاتحادات الأعضاء في الفيفا البالغ عددها 211 اتحادا.

بالنسبة لفينجر، فإن الانتقال من 13 منتخبا في النسخة الأولى إلى 48 اليوم، ليس مجرد زيادة عددية، بل تحول فلسفي يهدف إلى نشر اللعبة وإتاحة الفرصة لدول لم تكن تحلم بالظهور على المسرح العالمي.

كأس العالم 2026

عوائد اقتصادية قياسية تدعم تطوير اللعبة

التوسع لا يحمل بعدا رياضيا فقط، بل اقتصاديا أيضا تشير تقديرات دولية إلى أن النسخة الموسعة قد تولد ناتجا اقتصاديا ضخما يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، مع استفادة كبيرة للدول المستضيفة والبنية التحتية الرياضية.

وأكد رئيس الفيفا جيني  انفينيتي أن هذه العوائد ستُعاد استثمارها في تطوير الأكاديميات، والملاعب، ومسابقات الفتيات، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل كبير على منح الفيفا لتسيير أنشطتها الكروية.

فرص تاريخية لمنتخبات لم تكن تحلم بالتأهل

النظام الجديد فتح الباب أمام منتخبات كانت تعتبر التأهل إلى كأس العالم حلماً بعيد المنال.

كأس العالم

من بين الأسماء التي تلوح في الأفق كوراساو، الرأس الأخضر، إلى جانب منتخبات آسيوية صاعدة مثل أوزبكستان.

وتستند الفيفا في تفاؤلها إلى تجارب حديثة أثبتت أن «المنتخبات الصغيرة» قادرة على صناعة المفاجآت، كما حدث في بطولات عالمية سابقة عندما أطاحت فرق مغمورة بعمالقة اللعبة.

هاجس المباريات غير المتكافئة

رغم المكاسب، تتصاعد مخاوف من ارتفاع عدد المباريات غير المتوازنة في دور المجموعات، حيث قد نشهد مواجهات محسومة سلفاً بين قوى كروية كبرى ومنتخبات أقل خبرة.

هذا السيناريو قد يضعف الحدة التنافسية التي عرفت بها مرحلة المجموعات تاريخياً، ويجعل الأيام الأولى من البطولة أقل إثارة للجمهور المعتاد على مباريات عالية المستوى منذ البداية.

ضغط بدني هائل على اللاعبين

القلق الأكبر يتمثل في العبء البدني فارتفاع عدد المباريات من 64 إلى 104 يعني أن المنتخبات التي تبلغ النهائي ستخوض 8 مباريات خلال 38 يوماً، مع تنقلات طويلة بين مدن ومناطق زمنية ومناخية مختلفة.

ورغم تأكيد الفيفا أن مدة البطولة وأيام الراحة لن تتغير كثيرا، فإن الأزمة الحقيقية تبدأ بعد إسدال الستار، إذ ستنطلق الدوريات الأوروبية الكبرى بعد شهر تقريبا ما يحرم اللاعبين من فترة استشفاء كافية قبل موسم جديد مزدحم.

مونديال 2026 كأس العالم 2026 الدوريات الأوروبية الفيفا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

الأهلي

أمير هشام: مدير تعاقدات الأهلي يبدأ تسويق الرباعي الأجنبي المعار

سعر الذهب

بعد تراجعه 130 جنيها .. سعر عيار 21 في تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

بفستان لامع... نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور

النجرسكو

طريقة عمل نجرسكو الدجاج في الفرن

النظر

فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعالج العينين.. اكتشفها

بالصور

فستان لافت.. رانيا أبو النصر تستعرض رشاقتها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان لافت .. نسرين آمين تستعرض رشاقتها في ظهور مبهر

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

في عيد ميلادها 43 .. 10 صور تكشف جمال نانسي عجرم

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف .. ابتعد عنها

تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف
تحذير من عادة يفعلها الملايين أثناء استخدام الهاتف

فيديو

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

توقعات ليلى عبد اللطيف

سنعود للكمامات .. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعاتها عن فيروس تنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد