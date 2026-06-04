من قلب الشارع إلى مكتب المحافظ.. استجابة سريعة لشكاوى المواطنين ببورسعيد

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد عقد لقاءاته الدورية مع المواطنين، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء مصطفى عبد الفتاح رئيس الجهاز التنفيذي و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وأستاذة لمياء محمد وكيل مديرية العمل و عدد من الجهات المختصة

قرارات فورية لحل الشكاوى ودعم الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، حيث كلف المحافظ الجهات المختصة بدراسة طلب أحد المواطنين الخاص بتحويل وتجديد ترخيص محل نشاط تزويد لحام وبيع إطارات السيارات، وفقًا للاشتراطات القانونية والتنظيمية المعمول بها

كما أحال طلب تقنين أوضاع إحدى حظائر الثروة الحيوانية بمنطقة القابوطي إلى الجهات المختصة لمراجعة الموقف القانوني واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المنظمة.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة الحالة الاجتماعية لسيدة تعول أسرتها من خلال كشك مرخص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن طلب نقل الترخيص باسمها حفاظًا على مصدر رزقها الوحيد واستقرار أسرتها.

وفي ملف التشغيل، وجه المحافظ بتسجيل عدد من طلبات المواطنين الحاصلين على مؤهلات جامعية وفنية مختلفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ومديرية العمل لدراسة إمكانية توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم، كما وجه بفحص التماس التعاقد مع إحدى معلمات اللغة العربية لسد العجز بإحدى المدارس وفق الاحتياجات الفعلية للمنظومة التعليمية.

وفيما يخص الشكاوى العمالية، وجه المحافظ بفحص شكوى مقدمة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وسوء المعاملة بإحدى الجمعيات، والتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحفظ حقوق العاملين

كما كلف المحافظ الجهات المعنية بفحص عدد من الطلبات الخاصة باسترداد مستحقات مالية، وتقنين أوضاع بعض الأنشطة التجارية، وتجديد تراخيص المعارض والأكشاك، ودراسة طلبات تراخيص المشروعات الصغيرة، مع التأكيد على تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للحالات المستحقة.

واستعرض المحافظ كذلك شكاوى متعلقة بوجود مقهى يسبب إزعاجًا لسكان إحدى العمارات بحي الضواحي، حيث وجه بسرعة فحص الشكوى ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق السكان وتحقيق الانضباط بالمنطقة

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن جميع الشكاوى والطلبات يتم التعامل معها بجدية كاملة، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تحقيق الصالح العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

وأكد محافظ بورسعيد في ختام اللقاء حرصه على استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري، مشددًا على أن تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، في إطار تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة