حمزة عبدالكريم : نستهدف تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم

أعرب حمزة عبدالكريم نجم فريق برشلونة أتليتك المعار من النادي الأهلي عن سعادته بالتواجد ضمن قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وأضاف عبدالكريم في تصريحاته: خبر الانضمام لمنتخب مصر شرف يتمناه أي لاعب والمشاركة في كأس العالم تجربة قوية

وواصل : هدفنا في كأس العالم ليس المشاركة فقط ولكن تحقيق انجاز كبير ونصل لأبعد نقطة في البطولة.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.