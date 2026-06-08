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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات رقابية مكثفة ببورسعيد.. ضبط مواد غذائية ومقرمشات منتهية الصلاحية

هيئة سلامة الغذاء - حراك رقابي واسع النطاق:
هيئة سلامة الغذاء - حراك رقابي واسع النطاق:
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد حملات موسعة لضبط الأسواق والتصدي لأي تلاعب يمس صحة المستهلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين؛

 هيئة سلامة الغذاء - حراك رقابي واسع النطاق:


بناءً على توجيهات الدكتور  طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتنسيق المشترك مع محافظة بورسعيد ومديرية التموين؛ نفذ فرع الهيئة ببورسعيد حملة تفتيشية موسعة استهدفت المرور على ٣٢ منشأة غذائية بنطاق أحياء (الشرق، العرب) ومدينة (بورفؤاد).

قاد الحملة الدكتورة  نشوى الريس، مدير فرع الهيئة، و أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، بمشاركة  هايدي جهاد، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين، و مفتشي الأغذية بالهيئة.

و أسفرت الحملة عن ضبط كميات من (البسطرمة، الجبن الرومي، الصوصات، صدور الدجاج، والروست المدخن) لوجود تغير في خواصها الطبيعية مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

 مديرية التموين - تمشيط أسواق حي غرب وضبط سلع منتهية الصلاحية:


وفي ذات السياق، وتحت إشراف محمد حلمي جاد الرب، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، و أماني صقر، وكيل المديرية؛ شنت إدارة تموين غرب بورسعيد حملات رقابية مكثفة لتمشيط الأسواق والمحال التجارية بالحي.

قاد الحملة  هاني شاكر، مدير إدارة تموين غرب بورسعيد، و حاتم ماهر، كبير المفتشين.
 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٥٠ عبوة من "المقرمشات والشيبسي" منتهية الصلاحية قبل تداولها وبيعها لجمهور المستهلكين، في مخالفة صريحة للقرارات المنظمة لتداول السلع الغذائية. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وشددت الأجهزة الرقابية على استمرار جولاتها المفاجئة بشكل دوري ومكثف، مع توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الصحية، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطن البورسعيدي.

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