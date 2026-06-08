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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار فيات جراندي باندا 2026 في السعودية| صور

فيات جراندي باندا موديل 2026
فيات جراندي باندا موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة فيات عن طرازها الجديد فيات جراندي باندا موديل 2026، وتنتمي جراندي باندا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وجمع بين السعر المعقول والتصميم المرح العملي، وتظهر بتصميم مريح وعملي يجمع بين لمسات كلاسيكية وحداثة، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، رينو 5 وسيتروين C3.

فيات جراندي باندا موديل 2026

مواصفات فيات جراندي باندا موديل 2026

زودت سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقصورة توفر مساحة جيدة للركاب مع مقصورة تتسع لـ 5 ركاب، وبها صندوق أمتعة سعة 412 لتر، وتمتلك تصميم مريح وعملي مستوحى من التراث الإيطالي، مع لمسات مبتكرة من الأكريليك الملون وشعار باندا داخل لوحة القيادة، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.25 بوصة .

فيات جراندي باندا موديل 2026

أبعاد فيات جراندي باندا موديل 2026

تأتى سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 بطول 399 متر، وعرض 176 متر، وارتفاع 157 متر، وبها قاعدة عجلات بطول 254 مم .

محرك فيات جراندي باندا موديل 2026

فيات جراندي باندا موديل 2026

تحصل سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فيات جراندي باندا موديل 2026

ويوجد من سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 نسخة اخري، تنتج قوة 113 حصان، وبها بطارية سعة 44 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 320 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فيات جراندي باندا موديل 2026

فيات جراندي باندا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 99 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فيات جراندي باندا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

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