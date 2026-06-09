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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شاب أنهى حياة شقيقه بطنطا لخلافات الميراث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء شاب لحياه شقيقه لخلافات توزيع الميراث بقرية فيشا بمركز طنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك نيابي عاجل 


وقررت النيابة العامة حبس الشاب المتهم بارتكاب الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

حبس المتهم 4 أيام 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط شاب أنهي حياة شقيقه، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بالميراث بقرية فيشا سليم بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالقرية ووجود حالة وفاة.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طنطا، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص إثر إصابته بضربة على الرأس، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن مرتكب الواقعة شقيقه، بسبب خلافات على الميراث.

سقوط المتهم في قبضة الأمن 

وتمكن ضباط البحث الجنائي بمركز طنطا برئاسة الرائد محمد العسال وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني حبس الشاب متهم بإنهاء حياة شقيقه حبس 4 أيام ذمة التحقيقات

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