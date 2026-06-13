رئيس الوزراء : لا مانع من إطلاق مسابقات بين المحافظات لتحفيز الأداء وتحسين الخدمات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التواصل المستمر بين المحافظين ووسائل الإعلام والمواطنين يمثل أحد أهم التوجيهات التي يحرص على التأكيد عليها بشكل دائم، لما له من دور في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك ردًا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء على هامش جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، بشأن إمكانية تنظيم مسابقة بين المحافظات لاختيار أفضل محافظة وتقديم جوائز للمتميزين.

وأوضح مدبولي أن طبيعة العمل تختلف من وزارة إلى أخرى، كما أن العديد من الوزراء يتواجدون ويتابعون المشروعات في أكثر من محافظة، مشيرًا إلى أن فكرة تنظيم مسابقات بين الوزارات أو المحافظات تعد فكرة جيدة، لكنها تحتاج إلى تحديد معايير وأهداف واضحة.

وأضاف رئيس الوزراء: "لدينا بالفعل عدد من الجوائز والمسابقات في مجالات مختلفة، لكن لا مانع من إطلاق مسابقة في مجال محدد لتسليط الضوء على النماذج الناجحة، وخلق حافز أكبر للسادة المحافظين لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج."