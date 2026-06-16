اعتماد وتجديد 10 مؤسسات تعليمية ببورسعيد

قدم محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات إلى المدارس التي حصلت على شهادة الاعتماد أو تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

واشاد وكيل تعليم بورسعيد بهذا الإنجاز الذي يعكس الجهود المتواصلة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي داخل مدارس المحافظة.

تعليم بورسعيد يواصل مسيرة التميز.. اعتماد وتجديد اعتماد 10 مؤسسات تعليمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وأكد وكيل الوزارة أن صدور قرارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتماد وتجديد اعتماد 10 مؤسسات تعليمية بمحافظة بورسعيد يمثل إضافة نوعية لسجل الإنجازات التي حققتها المديرية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، موجها خالص الشكر والتقدير الى اللواء محافظ بورسعيد على دعمه المستمر لقطاع التعليم وحرصه على توفير جميع مقومات النجاح والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار بدوي إلى أن المؤسسات التعليمية التي شملتها قرارات الهيئة جاءت على النحو التالي:

أولا:

المدارس الحاصلة على تجديد الاعتماد

مدرسة حامد الألفي الابتدائية – المرحلة الابتدائية – إدارة الزهور التعليمية.

مدرسة أم المؤمنين الابتدائية – المرحلة الابتدائية – إدارة شرق بورسعيد التعليمية.

روضة مجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات – مرحلة رياض الأطفال – إدارة شرق بورسعيد التعليمية.

مدرسة القناة الإعدادية بنات – المرحلة الإعدادية – إدارة شرق بورسعيد التعليمية.

مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات – المرحلة الإعدادية – إدارة بورفؤاد التعليمية.

ثانياً:

المدارس الحاصلة على الاعتماد

روضة مدرسة الشهيد حسين حافظ محمد عبد المنعم الرسمية عربي – مرحلة رياض الأطفال – إدارة الزهور التعليمية.

مدرسة الصفا الرسمية عربي – المرحلة الابتدائية – إدارة جنوب بورسعيد التعليمية.

مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات – المرحلة الابتدائية – إدارة شرق بورسعيد التعليمية.

مدرسة الحديدي والنادي الرسمية للغات – المرحلة الإعدادية – إدارة جنوب بورسعيد التعليمية.

روضة مدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات – مرحلة رياض الأطفال – إدارة بورفؤاد التعليمية.

و أضاف وكيل الوزارة أن هذه النتائج تأتي ثمرة للتخطيط الجاد والعمل المؤسسي الذي تنتهجه مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، بالتعاون مع إدارة الجودة وجميع الإدارات التعليمية والمدارس، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة وتحقيق معايير الأداء المتميز، وصولا إلى بيئة تعليمية داعمة للإبداع والابتكار ومتوافقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما قدم محمود بدوي بخالص التهنئة إلى قيادات المدارس ومديريها والعاملين بها، وإلى فرق الجودة والإدارات التعليمية المعنية، مثمناً جهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا الإنجاز، ومتمنيا لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميز والاعتماد بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم وخدمة أبنائنا الطلاب بمحافظة بورسعيد.