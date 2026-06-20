إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة .. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت توب ذا أكمام طويلة باللون الأزرق الممزوج ببعض النقوشات المبهجة ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

كشفت إطلالة إلهام شاهين عن رشاقتها، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.