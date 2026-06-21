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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

1197 طالب وطالبة يبدأون ماراثون الثانوية العامة وسط تواجد أمني مكثف فى بورفؤاد

انطلاق امتحانات الثانوية العامة في بورفؤاد
انطلاق امتحانات الثانوية العامة في بورفؤاد
محمد الغزاوى

تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ، بمحافظة بورسعيد اليوم الأحد،  لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدينة، وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات، رافقها خلالها الدكتور هشام الجعبري مدير إدارة بورفؤاد التعليمية.

وفي سياق متصل ، تفقدت الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد،  الإجراءات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة، في الساعات الأولى وقبل بدء دخول الطلاب للاطمئنان على سير الإجراءات التأمينية لطلاب الثانوية العامة، مشيدة بتواجد اللواء اللواء علي سليمان حكمدار بورسعيد واللواء هاني صلاح مساعد مدير أمن بورسعيد والعقيد رامي حسني مأمور قسم شرطة بورفؤاد بمحيط لجان الامتحانات ومتابعة الاجراءات الامنية لتوفير أفضل مناخ للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة

وأشارت الأستاذة سمر الموافي أن إجمالي عدد طلاب مدينة بورفؤاد هذا العام 1197 طالبًا وطالبة موزعين على 3 لجان امتحانيه علي مستوي المدينة ، مؤكدة على قيام غرفة عمليات المدينة بمتابعة سير وانتظام الامتحانات وحل أية مشكلات طارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطروارىء والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

وأشارت رئيس مدينة بورفؤاد الى أنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لآداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر، الى جانب تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بالوسائل المعيشية المناسبة، مشددة على أهمية الانضباط الكامل داخل اللجان ومنع أي تجاوزات، مؤكدة أن المدينة وأجهزتها التنفيذية تقدم كل الدعم لضمان انتظام سير الإمتحانات وخروجها بصورة مشرفة.

وتوافد طلاب الثانوية العامة بمدينة بورفؤاد على لجان الامتحانات في الساعات الأولى من بدء الامتحانات، وفرضت اللجان إجراءات مشددة لمنع دخول الهواتف المحمولة، وفرض الإجراءات التي تضمن سلامة ونجاح الامتحانات، وعدم حدوث غش أو تسريب.

بورسعيد محافظة بورسعيد الثانوية العامة مدينة بورفؤاد

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