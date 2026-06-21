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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شوبير» يُشيد بوليد صلاح الدين: دخل الأهلي مُحترمًا وخرج أكثر احترامًا

شوبير
شوبير
منار نور

علّق الإعلامي احمد شوبير علي تصريحات وليد صلاح الدين مدير الكرة السابق للنادي الأهلي مع الإعلامي سيف زاهر . 

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس : "براڤو سيف زاهر براڤو وليد صلاح الدين دخل الأهلي كمدير كورة محترم وخرج أكثر احترامًا.

وكان قد أكد وليد صلاح الدين أن النادي الأهلي كان يسعى لتطبيق نظام رواتب مشابه لما هو متبع في كبرى الأندية العالمية، بهدف تحقيق العدالة والانضباط المالي داخل الفريق.

أزمة مرتبات الأهلي

وأوضح أن إدارة الأهلي درست حلولًا لتخفيض رواتب بعض اللاعبين، ضمن خطة لإعادة هيكلة الأجور، إلا أن اللاعبين لم يستوعبوا النظام الجديد بالشكل المطلوب، ما تسبب في صعوبات أثناء تطبيقه. 

وأشار وليد صلاح الدين إلى أن فكرة سقف الرواتب وتنظيم العقود أصبحت من الاتجاهات الحديثة في إدارة الأندية الكبرى، لكنها تحتاج إلى تقبل كامل من اللاعبين لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها داخل الفريق. 

شوبير وليد صلاح الدين سيف زاهر

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