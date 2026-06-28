محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة.. في هذا الموعد

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت الموافق 4 يوليو 2026، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، للشهود في محاكمة متهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في عين شمس، في القضية رقم 27303 لسنة 2025 جنايات عين شمس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تعتنق أفكار القاعدة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.