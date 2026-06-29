بعد 30 يونيو.. كيف نجحت مصر في إنهاء أزمة الدولار وبناء احتياطي تاريخي؟

شهد الاقتصاد المصري خلال السنوات التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013 واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعدما تعرض الاحتياطي النقدي الأجنبي لتراجع حاد، انعكس على قدرة الدولة في توفير احتياجاتها من السلع الأساسية، وسداد الالتزامات الخارجية، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أثرت على مصادر النقد الأجنبي والاستثمار والسياحة.

ومع انطلاق مرحلة جديدة عقب 30 يونيو، وضعت الدولة ملف استعادة الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ونقدي واسع، استهدف إعادة بناء الاحتياطي النقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط القطاعات المولدة للعملة الأجنبية، حتى وصل الاحتياطي إلى مستوى تاريخي تجاوز 53 مليار دولار بنهاية مايو 2026.

تراجع حاد قبل 30 يونيو

دخلت مصر عام 2013 في ظل أزمة حادة في الاحتياطي النقدي، بعدما تراجع من نحو 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلى 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2013، وهو مستوى أثار مخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الأساسية من الواردات والوفاء بالتزاماته الخارجية.

وتزامن هذا التراجع مع انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبي نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على سوق الصرف وتوافر الدولار.

الإصلاح الاقتصادي نقطة التحول

بعد 30 يونيو، بدأت الدولة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل استهدف معالجة الاختلالات الهيكلية، وتحسين كفاءة الاقتصاد، ورفع قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واعتمد البرنامج على مجموعة من الإجراءات، شملت تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات، وتنشيط قطاع السياحة، وتعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي.

تحرير سعر الصرف وإنهاء السوق الموازية

مثّل إصلاح سوق الصرف أحد أهم محطات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث اتخذ البنك المركزي عدة خطوات لإعادة التوازن إلى سوق النقد، كان أبرزها تحريك سعر الصرف في مارس 2016، ثم تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024.

وساهم هذا الإجراء في توحيد سعر الدولار داخل الجهاز المصرفي، والحد من نشاط السوق الموازية، مع زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك، الأمر الذي انعكس تدريجيًا على مستويات الاحتياطي النقدي.

قفزة تاريخية في الاحتياطي

أثمرت السياسات الاقتصادية عن تحقيق نمو كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي، إذ ارتفع من 14.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2013 إلى 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة بلغت نحو 38.2 مليار دولار خلال 13 عامًا.

كما ارتفع الاحتياطي بنحو 17.8 مليار دولار خلال الفترة من نهاية فبراير 2024 وحتى نهاية مايو 2026، وهو ما يعكس قوة التدفقات الأجنبية بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والنقدية الأخيرة.

مصادر جديدة للنقد الأجنبي

اعتمدت الدولة خلال السنوات الماضية على تنويع مصادر العملة الأجنبية، وعدم الاعتماد على مصدر واحد، من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتحفيز قطاع السياحة، ورفع تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تنفيذ برامج لتحسين مناخ الاستثمار.

كما ساهمت الإجراءات الحكومية في جذب تدفقات استثمارية جديدة، وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات، وهو ما عزز قدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية بصورة أكثر استدامة.

لماذا يمثل الاحتياطي النقدي أهمية؟

يعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم مؤشرات قوة الاقتصاد، إذ يوفر للدولة القدرة على تمويل الواردات الاستراتيجية، وسداد الالتزامات الخارجية، والتعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما يمنح الاحتياطي البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

قدرة أكبر على مواجهة الأزمات

رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، واصل الاحتياطي النقدي تحقيق مستويات قياسية، بما وفر غطاءً آمنًا للواردات السلعية لأكثر من تسعة أشهر، وهو معدل يتجاوز الحدود الآمنة وفق المعايير الدولية.

كما يمثل ارتفاع الاحتياطي عنصرًا مهمًا في دعم التصنيف الائتماني للدولة، ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، سواء الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية أو خروج بعض الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

من مرحلة الأزمة إلى تعزيز الاستقرار

يعكس تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي التحول الذي شهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، بعدما انتقل من مرحلة تراجع الاحتياطيات والضغوط على سوق الصرف، إلى بناء أحد أكبر أرصدة النقد الأجنبي في تاريخه.

ويؤكد هذا التطور أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية، ودعم مسار التنمية خلال السنوات المقبلة.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، الدكتور علي الإدريسي أن تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، موضحًا أن ارتفاع الاحتياطي إلى مستويات تاريخية يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة سوق الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الوصول إلى هذا المستوى من الاحتياطي لم يكن نتيجة إجراء واحد، وإنما جاء ثمرة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمار المباشر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقطاع السياحة، وتحسن إيرادات عدد من القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن وجود احتياطي قوي يوفر غطاءً آمنًا لتمويل الواردات الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية، كما يحد من تأثير التقلبات العالمية والأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد المحلي، وهو ما يعزز الاستقرار النقدي والمالي خلال الفترات الصعبة.