رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، إسماعيل الهادي عبيد، الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة دولة ليبيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، ومتابعة شؤون الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعة.

حضر اللقاء الدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، والدكتورة علياء مكية، مديرة إدارة شؤون الطلاب الوافدين، كما حضر من الجانب الليبي الأستاذ محمود أحمد شحاتة، رئيس قسم الإشراف بالملحقية الثقافية، والأستاذة هند حسين سري، مسؤولة القسم المالي بالملحقية الثقافية.

و رحّب الدكتور شريف خاطر بالوفد الليبي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا، وحرص جامعة المنصورة على توطيد التعاون مع المؤسسات التعليمية الليبية، بما يدعم مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ويخدم الطلاب الليبيين الدارسين بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، وتحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الدعم الأكاديمي والإداري، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب للتفوق العلمي والاندماج في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تواصل تطوير خدماتها التعليمية والإدارية، وتوفير جميع سبل الدعم والرعاية للطلاب الوافدين، بما يعزز جودة تجربتهم التعليمية، ويواكب استراتيجية الدولة المصرية في دعم التدويل وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الدول الشقيقة.

و، أعرب الهادي عن سعادته بزيارة جامعة المنصورة، مشيدًا بمكانتها الأكاديمية المرموقة، وما تقدمه من رعاية واهتمام للطلاب الليبيين، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تضم أكبر عدد من الطلاب الليبيين الدارسين في الجامعات المصرية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الطلاب وأولياء أمورهم، بفضل جودة برامجها الأكاديمية، وتميز كوادرها العلمية، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة.

وأضاف أن الملحقية الثقافية والأكاديمية لسفارة دولة ليبيا بالقاهرة تحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع جامعة المنصورة، مثمنًا جهودها في متابعة الطلاب الليبيين، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يضمن انتظام مسيرتهم الدراسية، وتحقيق أفضل النتائج الأكاديمية.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطلاب الليبيين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، واستعراض آليات المتابعة الأكاديمية، والتيسيرات المقدمة لهم، وبحث سبل تطوير الخدمات الإدارية والطلابية، بما يعزز جودة التجربة التعليمية للطلاب الليبيين، ويؤكد عمق العلاقات الأخوية والتعاون المستمر بين جامعة المنصورة وسفارة دولة ليبيا بالقاهرة.