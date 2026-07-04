قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبد الجواد: حسام حسن دكر .. ولقطة علم فلسطين بتشرح كل حاجة
أنشيلوتي يرد على منتقديه: لست عبقريًا.. لكنني بالتأكيد لست أحمق
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط
قرار في اللحظة الأخيرة .. قصة ركلة بانينكا بـ قدم محمد صلاح
رئيس وزراء السودان: دارفور وكردفان تقتربان من التحرير الكامل
اختبار فرص التهدئة| جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في باكستان
قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة
مجدي البدوي: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة العاملين بالمؤسسات القومية
بعد رفع العميد علم فلسطين.. حملات غضب في دولة الاحتلال ودعوات لتشجيع الأرجنتين
تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت
بورصة الدواجن اليوم .. استقرار الأسعار وتخفيضات كبرى على الكميات
وزير الخارجية : فرح الأشقاء العرب والأفارقة بفوز مصر يعكس عمق الوشائج المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | كافيار تطلق "آيفون ألترا" الفاخر بسعر 15500 دولار .. الهند تحقق في مخاطر إخفاء الهوية على تيليجرام وسيجنال

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سامسونج تستعد لمفاجأة عشاق السيلفي.. ترقية كبيرة قادمة في Galaxy S27 Ultra
 

كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج، تستعد لتزويد هاتفي Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra بكاميرا أمامية جديدة بدقة 16 ميجابكسل، في خطوة تمثل أول ترقية من نوعها منذ اعتماد الشركة مستشعر السيلفي بدقة 12 ميجابكسل في سلسلة Galaxy S23 عام 2023.


لم تعلنه آبل بعد.. كافيار تطلق "آيفون ألترا" الفاخر بسعر 15500 دولار
 

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الفاخرة، عن مجموعة جديدة تحمل اسم Flagship Collection، مستوحاة من الشائعات والتسريبات المتداولة حول هاتف آيفون ألترا القابل للطي، رغم أن آبل لم تؤكد حتى الآن تطوير أي هاتف قابل للطي.


10 ملايين جهاز دفعة واحدة.. آبل تراهن بقوة على “آيفون ألترا” القادم
 

كشف تقرير جديد أن شركة آبل، تخطط لتصنيع وبيع نحو 10 ملايين وحدة من هاتفها القابل للطي المرتقب iPhone Ultra، في زيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 7 و8 ملايين وحدة.


بعد جدل واتساب.. الهند تحقق في مخاطر إخفاء الهوية على تيليجرام وسيجنال
 

أصدرت الحكومة الهندية إشعارات رسمية إلى تطبيقي المراسلة تيليجرام وسيجنال، تطلب فيهما توضيح الضمانات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالميزات التي تتيح للمستخدمين التواصل أو نشر رسائل دون الكشف عن أرقام هواتفهم، بحسب مصدر حكومي.


قد تضر بصحتك.. 6 أماكن خطيرة لا تضع هاتفك فيها أبدا


رغم أن استخدام الهاتف الذكي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إلا أن خبراء صحة يحذرون من أماكن شائعة يضع فيها المستخدمون هواتفهم، لما قد تسببه من مخاطر صحية أو تأثيرات سلبية محتملة.

متصفحات جديدة تهز عرش آبل وجوجل.. أفضل بدائل لـ كروم وسفاري في 2026

دخلت حروب متصفحات الويب مرحلة جديدة هذا العام، لم يعد التنافس فيها مقتصرا على تحسين نتائج البحث، بل امتد ليشمل سباقا لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام داخل المتصفح والتصرف نيابة عن المستخدم.


 

احجز قبل فوات الأوان.. واتساب يفتح باب حجز أسماء المستخدمين

 

أعلنت شركة “ميتا” Meta، مطلع هذا الأسبوع أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، سيبدأ قريبا في طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر إتاحة إمكانية التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

شاومي تستعد لإطلاق Redmi 17 5G بمفاجآت قوية.. إليك المواصفات المسربة

يواصل هاتف Redmi 17 5G الاقتراب من الإطلاق الرسمي، بعدما ظهر في عدد من منصات الاعتماد الدولية، في خطوة تشير إلى أن شاومي تستعد للكشف عنه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

محمد هاني

هجوم جمال جبر على الساخر من محمد هاني: من يرد اعتبار أحد أفضل لاعبي مصر؟

هيثم حسن

فرج عامر يكشف سبب غياب هيثم حسن عن دور المجموعات مع منتخب مصر

فرنسا

حرارة قياسية تهدد إقامة مباراة فرنسا وباراجواي في كأس العالم 2026

بالصور

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد