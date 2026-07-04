أخبار التكنولوجيا | كافيار تطلق "آيفون ألترا" الفاخر بسعر 15500 دولار .. الهند تحقق في مخاطر إخفاء الهوية على تيليجرام وسيجنال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج، تستعد لتزويد هاتفي Galaxy S27 Pro وGalaxy S27 Ultra بكاميرا أمامية جديدة بدقة 16 ميجابكسل، في خطوة تمثل أول ترقية من نوعها منذ اعتماد الشركة مستشعر السيلفي بدقة 12 ميجابكسل في سلسلة Galaxy S23 عام 2023.

كشفت شركة كافيار Caviar، المتخصصة في تخصيص الهواتف الفاخرة، عن مجموعة جديدة تحمل اسم Flagship Collection، مستوحاة من الشائعات والتسريبات المتداولة حول هاتف آيفون ألترا القابل للطي، رغم أن آبل لم تؤكد حتى الآن تطوير أي هاتف قابل للطي.

كشف تقرير جديد أن شركة آبل، تخطط لتصنيع وبيع نحو 10 ملايين وحدة من هاتفها القابل للطي المرتقب iPhone Ultra، في زيادة ملحوظة عن التقديرات السابقة التي تراوحت بين 7 و8 ملايين وحدة.

أصدرت الحكومة الهندية إشعارات رسمية إلى تطبيقي المراسلة تيليجرام وسيجنال، تطلب فيهما توضيح الضمانات والإجراءات الأمنية المرتبطة بالميزات التي تتيح للمستخدمين التواصل أو نشر رسائل دون الكشف عن أرقام هواتفهم، بحسب مصدر حكومي.



رغم أن استخدام الهاتف الذكي أصبح جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إلا أن خبراء صحة يحذرون من أماكن شائعة يضع فيها المستخدمون هواتفهم، لما قد تسببه من مخاطر صحية أو تأثيرات سلبية محتملة.

متصفحات جديدة تهز عرش آبل وجوجل.. أفضل بدائل لـ كروم وسفاري في 2026



دخلت حروب متصفحات الويب مرحلة جديدة هذا العام، لم يعد التنافس فيها مقتصرا على تحسين نتائج البحث، بل امتد ليشمل سباقا لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تنفيذ المهام داخل المتصفح والتصرف نيابة عن المستخدم.





أعلنت شركة “ميتا” Meta، مطلع هذا الأسبوع أن تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، سيبدأ قريبا في طرح ميزة أسماء المستخدمين Usernames، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين عبر إتاحة إمكانية التواصل دون الحاجة إلى مشاركة أرقام الهواتف.

يواصل هاتف Redmi 17 5G الاقتراب من الإطلاق الرسمي، بعدما ظهر في عدد من منصات الاعتماد الدولية، في خطوة تشير إلى أن شاومي تستعد للكشف عنه في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.