أبو العطا: توجيهات الرئيس بتنشيط الحياة الحزبية و«المحليات» لتعزيز المشاركة الشعبية

أشاد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديثة، وجاءت الكلمة كخارطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة، تربط بين عبقرية الإنجاز الأمني والعسكري، وبين الطموح الاقتصادي والسياسي للجمهورية الجديدة.

وأكد "أبو العطا"، في بيان، أن تدشين مقر القيادة الاستراتيجية هو إعلان رسمي عن دخول مصر عصر الرقمنة الأمنية الشاملة وإدارة الأزمات بنظم الذكاء الاصطناعي والربط المعلوماتي فائق الدقة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن حدود مصر خط أحمر هو رسالة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الحرج إقليميًا، وتعكس وعي القيادة السياسية بأن التنمية لا يمكن أن تستمر وتؤتي ثمارها إلا إذا حُميت بقوة عسكرية غاشمة وقادرة على ردع الأطماع.

حدود مصر خط أحمر رسالة حاسمة في توقيت إقليمي بالغ الدقة

وثمن رئيس حزب "المصريين"، رؤية الرئيس السيسي في أن هذه القيادة لا تدير العمليات العسكرية فحسب، بل هي عقل الدولة المفكر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، والمناخية، والجيوسياسية المتلاحقة، مؤكدًا أن توقيت افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية وتزامنه مع ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة يحمل دلالة رمزية عميقة؛ فلولا انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو لاستئصال الإرهاب وقوى الظلام، لما كنا نقف اليوم لنشهد صروحًا بحجم العاصمة الإدارية الجديدة أو محطة الضبعة النووية.

فتتاح القيادة الاستراتيجية مع ذكرى 30 يونيو يحمل دلالات وطنية عميقة

ووجّه تحية إجلال واعتزاز لشهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل، مؤكدًا أن تضحياتهم هي الثمن الحقيقي الذي دُفع لتنعم مصر بالأمن والاستقرار المستدام وسط محيط إقليمي مضطرب، مثمنًا المصارحة والمكاشفة التي اتسم بها حديث الرئيس السيسي بشأن الأعباء الاقتصادية الخارقة التي فرضتها الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة من كورونا، والحرب الأوكرانية، إلى الصراعات في غزة وإيران.

وأيد إشادة الرئيس السيسي بجهود الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في التوصل لاتفاقات وقف الحرب في غزة ومع إيران، مؤكدًا أن الموقف المصري ثابت ولا يتزحزح والذي يتمثل في أنه لا استقرار في الشرق الأوسط دون حل جذري وعادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة المستقرة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بالتوجيهات المحددة والحاسمة التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة، معتبرًا إياها خطة عمل وطنية تلامس نبض الشارع وتعالج الملفات الملحة.

واعتبر رئيس حزب المصريين، توجيه الرئيس السيسي بتنشيط الحياة الحزبية والتحضير لانتخابات المجالس المحلية خطوة جوهرية طال انتظارها لتعزيز المشاركة الشعبية وتأهيل الكوادر الشبابية، مثمنًا تكليف جهاز "مستقبل مصر" بالتنسيق مع الوزارات لضبط الأسواق وتوسيع المنافذ السلعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع دائمًا معيشة المواطن البسيط نصب عينيه.

وجدد العهد والوقوف خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن ثقته التامة في أن مصر، بعزيمة شعبها وقوة مؤسساتها، ماضية نحو مكانتها اللائقة بها بين الأمم كحصن منيع للخير والازدهار والسلام.