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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى ميلادها.. اللحظات الأخيرة في حياة زوزو نبيل

زوزو نبيل
زوزو نبيل
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زوزو نبيل، التي ولدت في 6 يوليو عام 1920، ورحلت عن عالمنا عام 1996، عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

حياة زوزو نبيل

وُلدت زوزو نبيل في القاهرة عام 1918، وبدأت حياتها الفنية من خلال المسرح، حيث انضمت إلى فرقة يوسف وهبي المسرحية، والتي كانت بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية لها. هناك، اكتسبت خبرة كبيرة في الأداء، وتمكنت من صقل موهبتها، ما ساعدها على الانتقال إلى عالم السينما بثقة وثبات.

شهدت مسيرتها الفنية صعودًا ملحوظًا خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، حيث شاركت في عدد كبير من الأفلام التي تنوعت بين الدراما والرومانسية، لكنها اشتهرت بشكل خاص بأدوار المرأة القاسية أو المتسلطة.

أعمال زوزو نبيل 

ومن أبرز أعمالها السينمائية أفلام مثل الزوجة 13 والراهبة، بالإضافة إلى مشاركاتها المميزة في الدراما الإذاعية، حيث ارتبط صوتها في أذهان الجمهور ببرنامج “ألف ليلة وليلة”، الذي قدمت فيه شخصية “شهرزاد” لسنوات طويلة، ما جعلها واحدة من أكثر الأصوات شهرة وتأثيرًا في الإذاعة المصرية.

تميزت زوزو نبيل بأسلوب أداء خاص، جمع بين القوة والهدوء، مما مكنها من تجسيد الشخصيات المركبة بمهارة عالية.

وعلى الرغم من حصرها في أدوار الشر أحيانًا، فإنها استطاعت أن تضفي على هذه الشخصيات عمقًا إنسانيًا جعلها قريبة من الجمهور.

وعملت زوزو نبيل بعدها في المسرح والسينما ثم انضمت إلى فرقة مسرح رمسيس مع الفنان يوسف وهبي وعملت بعدها في المسرح القومي، وعُرفت بصوت الرخيم الجميل فبرزت في الإذاعة واشتهرت مع المخرج محمد محمود شعبان في مسلسل «ألف ليلة وليلة»، حيث ارتبط صوتها بموسيقى هذا المسلسل وانتقلت معه بصوتها إلى التلفزيون لتتألق مع شريهان في حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة.

كما قدمت زوزو نبيل، العديد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، وتركت تاريخ فني حافل، مثل: أفلام (الخرساء، مصنع الزوجات، سلامة، ليلة غرام، أنا حرة)، ومسلسل يوميات ونيس.

زوزو نبيل وأيامها الاخيرة

بعد وفاة ابنها، ظلت زوزو نبيل، تعيش في منزل واحد مع ضرتها وزوجة ابنها في منزل واحد، إلى أن وافتها المنية، ما أصاب زوجة زوجها بإكتئاب شديدة وماتت بعدها بـ 40 يوم فقط.

في سنواتها الأخيرة، ابتعدت نسبيًا عن الأضواء، بعد أن قدمت رصيدًا فنيًا ضخمًا تجاوز مئات الأعمال بين المسرح والسينما والإذاعة. 

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