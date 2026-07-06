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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة حب عنيفة بين نادية سيف النصر وفنان مشهور

نادية سيف النصر
نادية سيف النصر
أحمد إبراهيم

تحل اليوم الأثنين 6 يوليو، ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر، التى ولدت فيمثل هذا اليوم عام 1932، ورحلت عن عالمنا في 27 فبراير عام1974، عن عمر يناهز الـ 41 عامًا.

وشاركت نادية سيف النصر، فى عدد قليل من الأعمال السينمائية، وبرغم من قلتها إلا أنها كانت مؤثرة في الأحداث.

تزوجت نادية سيف النصر من الفنان يوسف فخر الدين بعد قصة حب عنيفة، إلا أن هذه الزيجة لم تسفر عن إنجاب.

وفاة نادية سيف النصر

توفيت نادية سيف النصر، في حادث سيارة بالعاصمة اللبنانية بيروت في السابع والعشرين من فبراير 1974، ولم تكن تتجاوز في حينها الـ42 من عمرها وكانت وفاتها سببا فى تعرض زوجها يوسف فخرى الدين إلى الاكتئاب.

وقرّر يوسف فخر الدين الابتعاد لفترة عن السينما بعد وفاة زوجته ثم هاجر في نهاية السبعينيات إلى اليونان وتزوج هناك من سيدة يونانية وعمل في اليونان موظف استقبال في أحد الفنادق ثم انتهى به الحال بائع للإكسسورات في محل خاص بزوجته اليونانية، ودفن الراحل هناك فى مقابر زوجته، وسافرت شقيقته الفنانة مريم فخر الدين لحضور مراسم الدفن.

نادية سيف النصر وسنواتها الأخيرة

وكانت نادية سيف النصرفى الأربع سنوات الأخيرة من عمرها وتحديدًا من 1970 حتى 1974 بدأت أعمالها تقل، فلم تشارك سوى فى 3 أعمال، هى: فيلم "غروب وشروق" أمام سندريلا الشاشة الفنانة سعاد حسنى والفنان رشدي اباظة عام 1970، وبعده بعامين فى 1972 شاركت فى مسرحية "الزير سالم" تأليف ألفريد فرج وإخراج رفيق الصبان، وفى نفس عام رحيلها قدمت فيلم "أرملة ليلة الزفاف" مع الفنانة ناهد شريف والفنان كمال الشناوى.

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