أصحاب الأرض.. جامعة بنها تمثل مصر في الدورة 38 لمهرجان المسرح الجامعي بالمغرب

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مشاركة منتخب المسرح الجامعي بالجامعة ممثلًا لمصر في فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، والذي تنظمه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بـجامعة الحسن الثاني.

وأوضح رئيس الجامعة أن الفريق يشارك بالعرض المسرحي "أصحاب الأرض"، وهو العمل الذي سبق أن شارك به في مهرجان المسرح الجامعي بسلطنة عُمان، وحقق إشادة واسعة وحضورًا مميزًا، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس المكانة التي وصل إليها النشاط الثقافي والفني بجامعة بنها، وحرصها على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

ويقام العرض تحت قيادة المخرج محمد زكي، والإدارة التنفيذية للأستاذ عبدالعزيز محمد، والإشراف العام للأستاذة غادة إبراهيم، في إطار دعم الجامعة للمواهب الطلابية، وتعزيز دور المسرح الجامعي كأحد أهم أدوات الإبداع والتواصل الثقافي.



ويشهد المهرجان مشاركة فرق مسرحية جامعية من عدد من الدول، من بينها المغرب، وتونس، وإيطاليا، وإسبانيا، وأرمينيا، بما يجعله منصة دولية لتبادل الخبرات الفنية والثقافية، ويؤكد أهمية مشاركة جامعة بنها في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من العروض المسرحية الجامعية من مختلف أنحاء العالم.