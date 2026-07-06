إصابة 3 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالطريق الزراعي بـ طوخ

أصيب 3 أشخاص، من بينهم طفل، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة بالقرب من سلم مشاة ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من سلم مشاة ترسا بمدينة طوخ، ووجود عدد من المصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص، بينهم طفل، جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى رفع آثار التصادم لتيسير الحركة المرورية.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.