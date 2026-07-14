ستيلانتس ترفع شحنات السيارات 10% في الربع الثاني بدعم من أمريكا الشمالية وأوروبا

أعلنت مجموعة ستيلانتس، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، تحقيق نمو ملحوظ في شحنات مركباتها خلال الربع الثاني من العام، مدفوعة بالأداء القوي في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا، رغم استمرار التحديات في بعض المناطق الأخرى.

وأظهرت بيانات الشركة ارتفاع إجمالي الشحنات بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى ما يقرب من 1.6 مليون سيارة، مقارنة بنحو 1.45 مليون سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا النمو بفضل الزيادة الكبيرة في عمليات التسليم داخل أميركا الشمالية وأوروبا الموسعة، في حين تراجعت الشحنات إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة تداعيات التوترات والصراعات الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وسجلت أميركا الشمالية الأداء الأقوى، بعدما ارتفعت الشحنات بنحو 122 ألف مركبة، بزيادة بلغت 38%، لتصل إلى 445 ألف سيارة مقابل 323 ألف سيارة في الربع الثاني من العام الماضي.

وتضم مجموعة ستيلانتس، التي تتخذ من هولندا مقر لها، عدد من العلامات التجارية العالمية، أبرزها جيب وبيجو وفيات وأوبل وكرايسلر، إلى جانب علامات أخرى، وتواصل الشركة التركيز على تعزيز مبيعاتها في الأسواق الرئيسية ودعم خططها التوسعية عالميا.