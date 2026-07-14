قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الانتقادات والبلاغات ضده.. مصطفى كامل يرد على فيديو الإساءة لأبناء الشرقية
هل أحلام الصباح من الشيطان؟.. إذا لم تر بمنامك 4 أشياء فاحذر أن تحكيه
روسيا تحظر صادرات الديزل.. ما تداعيات القرار على الأسواق؟
الالتحاق بكلية الشرطة 2026.. الشروط ومواعيد التقديم
اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
لمحدودي الدخل.. أرخص سيارة زيرو في مصر بنصف مليون جنيه
أندرويد فقط.. طريقة تشغيل حسابين WhatsApp Business على نفس الهاتف
حاولتا المرور عبر مسار ملغوم.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في ⁠مضيق هرمز
دعاء آخر فجر من محرم.. 10 كلمات تسلمك من المصائب وتصب عليك الرزق صبا
أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
بسبب الوضع الأمني.. السفارة الأمريكية في الإمارات تعلق جميع المواعيد القنصلية
إطلاق صافرات الإنذار في البحرين والداخلية توجه رسالة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق ذكي على ماك يكشف مواصفات وسرعة كابلات USB-C المجهولة بمنتهى السهولة

ماك
ماك
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أطلق المطورون تطبيقًا برمجياً ثورياً جديداً لنظام تشغيل "ماك" (Mac) يحمل اسم "وات كابل" (WhatCable)، بهدف حل واحدة من أكثر المشكلات إزعاجاً لمستخدمي الأجهزة الحديثة، وهي الكشف عن القدرات الفعلية وسرعات نقل البيانات لكابلات USB-C المجهولة والمربكة.

حل ذكي لأزمة كابلات USB-C المربكة 

رغم التشابه الظاهري الكامل لجميع كابلات USB-C من حيث الشكل الخارجي، إلا أنها تختلف جوهرياً في المواصفات العتادية؛ فبعضها لا يدعم سوى الشحن البطيء، بينما يتيح البعض الآخر نقل البيانات بسرعات فائقة أو تشغيل الشاشات الخارجية. 

ويأتي تطبيق WhatCable ليزيل هذا الغموض تماماً عبر فحص الكابل برمجياً بمجرد توصيله بجهاز الماك، ليعرض للمستخدم مواصفاته التفصيلية فوراً.

قراءة دقيقة لسرعات الشحن ونقل البيانات 

ويقوم التطبيق بتحليل الشريحة الإلكترونية المدمجة داخل الكابل وقراءة بياناتها بدقة، ليحدد للمستخدم الحد الأقصى لسرعة نقل البيانات (سواء كانت المتوافقة مع USB 2.0 البطيئة أو سرعات USB4 الفائقة). 

كما يوضح القدرة الكهربائية التي يمكن للكابل تمريرها للشحن (مثل 60 واط أو 240 واط)، مما يحمي الأجهزة من مخاطر الشواحن والكابلات الرديئة.

أداة برمجية خفيفة وعملية لكل مستخدم 

ويتميز تطبيق WhatCable بواجهة مستخدم بسيطة للغاية وخالية من التعقيد، مما يجعله أداة أساسية لا غنى عنها لأي مستخدم يمتلك مجموعة من الكابلات المتراكمة في منزله أو مكتبه. 

ويوفر التطبيق على المستخدمين عناء شراء أجهزة فحص العتاد الخارجية المكلفة، ويمنحهم طريقة برمجية مجانية وسريعة لتنظيم كابلاتهم ومعرفة الصالح منها للمهام الثقيلة.

ماك USB C كابلات USB C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. كم سعر عيار21؟

سعر الدولار اليوم وفقاً لآخر تحديث في البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف في البنوك

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

موعد تشغيل الخط الرابع للمترو لخدمة الهرم و6 أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

سقوط مفاجئ لأسعار الذهب بعد إعلان ترامب.. بكام عيار 21 ؟

مصطفى كامل

مطالبات باعتذار.. غضب برلماني بسبب تصريحات مصطفى كامل عن الشرقية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

ترشيحاتنا

الصلاة

ما شروط الصلاة في المصايف حال عدم وجود مسجد قريب؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

مدير الإرشاد الأسري بالإفتاء: حسن اختيار شريك الحياة أساس بناء الأسرة المستقرة

استخدام الهاتف

هل استخدام الهاتف أثناء خطبة الجمعة يبطل الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

سعر ومواصفات أوبل كورسا المستعملة بالسوق المحلي

أوبل كورسا
أوبل كورسا
أوبل كورسا

بسبب الضغوط العالمية.. فولكس فاجن تدرس شطب 50 ألف وظيفة حول ‏العالم

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

سبب خضوع حسام حسن لعملية قسطرة وتركيب دعامات.. العميد يكشف التفاصيل

حسام حسن
حسام حسن
حسام حسن

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان
التعامل مع لدغة الثعبان

فيديو

التعامل مع لدغة الثعبان

منها مص السم.. 3 إسعافات بعد لدغة الثعبان قد تقتل المصاب بدلًا من إنقاذه

«ثعبان ينفجر بعد أكل البيض».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

«هل الثعبان ينفجر بعد أكل البيض؟».. سمير كوبرا يكشف الحقيقة..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد