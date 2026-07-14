تطبيق ذكي على ماك يكشف مواصفات وسرعة كابلات USB-C المجهولة بمنتهى السهولة

أطلق المطورون تطبيقًا برمجياً ثورياً جديداً لنظام تشغيل "ماك" (Mac) يحمل اسم "وات كابل" (WhatCable)، بهدف حل واحدة من أكثر المشكلات إزعاجاً لمستخدمي الأجهزة الحديثة، وهي الكشف عن القدرات الفعلية وسرعات نقل البيانات لكابلات USB-C المجهولة والمربكة.

حل ذكي لأزمة كابلات USB-C المربكة

رغم التشابه الظاهري الكامل لجميع كابلات USB-C من حيث الشكل الخارجي، إلا أنها تختلف جوهرياً في المواصفات العتادية؛ فبعضها لا يدعم سوى الشحن البطيء، بينما يتيح البعض الآخر نقل البيانات بسرعات فائقة أو تشغيل الشاشات الخارجية.

ويأتي تطبيق WhatCable ليزيل هذا الغموض تماماً عبر فحص الكابل برمجياً بمجرد توصيله بجهاز الماك، ليعرض للمستخدم مواصفاته التفصيلية فوراً.

قراءة دقيقة لسرعات الشحن ونقل البيانات

ويقوم التطبيق بتحليل الشريحة الإلكترونية المدمجة داخل الكابل وقراءة بياناتها بدقة، ليحدد للمستخدم الحد الأقصى لسرعة نقل البيانات (سواء كانت المتوافقة مع USB 2.0 البطيئة أو سرعات USB4 الفائقة).

كما يوضح القدرة الكهربائية التي يمكن للكابل تمريرها للشحن (مثل 60 واط أو 240 واط)، مما يحمي الأجهزة من مخاطر الشواحن والكابلات الرديئة.

أداة برمجية خفيفة وعملية لكل مستخدم

ويتميز تطبيق WhatCable بواجهة مستخدم بسيطة للغاية وخالية من التعقيد، مما يجعله أداة أساسية لا غنى عنها لأي مستخدم يمتلك مجموعة من الكابلات المتراكمة في منزله أو مكتبه.

ويوفر التطبيق على المستخدمين عناء شراء أجهزة فحص العتاد الخارجية المكلفة، ويمنحهم طريقة برمجية مجانية وسريعة لتنظيم كابلاتهم ومعرفة الصالح منها للمهام الثقيلة.