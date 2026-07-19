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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء السخنة يستقبل السفينة CENTURY EAGLE المحملة بمستلزمات مصانع وخامات PTA

أول عملية تداول تجاري بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)
أول عملية تداول تجاري بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)
محمد الغزاوى

استقبل ميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، السفينة M.V. CENTURY EAGLE، وهي من سفن بضائع الصب (Bulk Carrier) وترفع علم جزر مارشال، وذلك على رصيف (27) بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)، محملةً بشحنة من مستلزمات المصانع وخامات PTA (Purified Terephthalic Acid)، والتي تُعد من الخامات الأساسية المستخدمة في عدد من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة البوليستر والبتروكيماويات.

أول عملية تداول تجاري بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)

ويبلغ إجمالي الحمولة الساكنة للسفينة 52,483 طنًا، فيما يبلغ طولها 190 مترًا تقريبًا، وعرضها 32.26 مترًا، وقد بُنيت عام 2004. ويُعد استقبال السفينة CENTURY EAGLE إيذانًا ببدء التشغيل الفعلي لمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)، حيث تمثل أول عملية تداول تجاري للبضائع على رصيف (27) بالمحطة، بما يضيف قدرة تشغيلية جديدة لميناء السخنة، ويسهم في تعزيز كفاءة خدمات تداول البضائع العامة ودعم حركة التجارة والصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي استقبال هذه الشحنة في إطار الدور المحوري الذي يقوم به ميناء السخنة في دعم سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للقطاع الصناعي، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويواكب التوسع الصناعي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهودها المستمرة لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع قدرتها على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع.

السويس السخنة قناة السويس اقتصادية قناة السويس

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