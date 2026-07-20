قرار عاجل من المحكمة ضد سيد مشاغب و5 آخرين لاتهامهم بالتجمهر وحيازة ألعاب نارية

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة سيد مشاغب و5 آخرين بتهمة التجمهر وحيازة ألعاب نارية، في القضية رقم 7304 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 22 سبتمبر المقبل، لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

ووجه للمتهم الأول سيد مشاغب اتهامات بتدبير واشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وفيما وجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخيرة اتهامات بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص وكان الغرض منه تعطيل تنفيذ القانون

كما وجه للمتهمين جميعا اتهامات بحيازة مواد مفرقعات قبل الحصول علي تصريح من الجهات الإدارية.