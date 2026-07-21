الحكم على 29 متهما بالهيكل الإدارى للإخوان في النزهة.. السبت

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، السبت المقبل الموافق 25 يوليو 2026، الحكم على 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الرابع وحتي الثالث عشر شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

وفيما وجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعو للعنف.