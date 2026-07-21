محاكمة 64 متهما بخلية الدعم المالي في التجمع الخامس.. الأحد

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأحد المقبل الموافق 26 يوليو 2026، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 64 متهما، في القضية رقم 1778 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انضمام المتهمين لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.