سيارات جديدة 2027 بالسوق المصري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 التي تعمل بالوقود والكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى ام 9، وافاتار 07، وجيتور تى 2، وساوايست S08، وجي أي سي جى اس 3 امزوم .

بى واى دى‬ ام 9 موديل 2027

تستمد سيارة بى واى دى‬ ام 9 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 275 حصان، وبها بطارية سعة 2039 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.1 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ ام 9 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ ام 9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ ام 9 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 849 ألف جنيه .

افاتار 07 موديل 2027

تحصل سيارة افاتار 07 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 495 حصان، وبها بطارية سعة 36.5 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

افاتار 07 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة افاتار 07 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 790 ألف جنيه .

جيتور تى 2 موديل 2027

تنتج سيارة جيتور تى 2 موديل 2027 قوة 375 حصان، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 375 حصان، وبطارية سعة 26.7 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيتور تى 2 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 930 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيتور تى 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 150 ألف جنيه .

ساوايست S08 موديل 2027

عزم دوران سيارة ساوايست S08 موديل 2027 يصل إلي 525 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 342 حصان، وبها خزان وقود سعة 70 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست S08 موديل 2027

تباع سيارة ساوايست S08 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 799 ألف جنيه .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

خزان وقود سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 يصل إلي 47 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها عزم دوران 270 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 994 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 109 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جي أي سي جى اس 3 امزوم موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 295 ألف جنيه .