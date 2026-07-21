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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار : متوسط عمر المصريين وصل إلى 73 عامًا .. والدولة تتابع الإنفاق على المشروعات الصحية بدقة

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القطاع الصحي في مصر شهد تطورًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى المؤشرات الصحية، مشيرًا إلى ارتفاع متوسط عمر المواطن المصري ليصل إلى 73 عامًا.

منظومة الرعاية الصحية 

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن الملفات الصحية تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، خاصة ما يتعلق بتوفير الأدوية، وتنفيذ المشروعات الصحية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي القديم تحصل على مخصصات مالية مستقلة خارج موازنة وزارة الصحة، موضحًا أن حجم التمويل الموجه لها يصل إلى نحو 51 مليار جنيه سنويًا.

 اشتراكات المواطنين والموارد المختلفة

وأضاف أن تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على نظام تكافلي يجمع بين اشتراكات المواطنين والموارد المختلفة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية.

وكشف عبدالغفار عن تخصيص 30 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب 25 مليار جنيه للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم خطط تطوير القطاع الصحي.

وأكد وزير الصحة أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات الصحية بصورة دقيقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تقصير أو تأخير، مشددًا على أن الدولة تراقب أوجه الإنفاق على المشروعات الصحية من خلال عدد من الجهات الرقابية لضمان كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وشدد عبدالغفار على أن تطوير المنظومة الصحية يمثل مشروعًا مستمرًا يستهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة المنشآت الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

خالد عبدالغفار وزير الصحة وزير الصحة والسكان القطاع الصحي

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