قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح
طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة
جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط
وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات
صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية
ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
البنك الأهلي يرفض عرض السويحلي الليبي لضم ياو أنور
ترامب يكشف خطط استهداف جبل ماكوش .. هل اقتربت المواجهة العسكرية مع إيران؟
وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع
الأهلي يحصل على توقيع أدهم حامد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار : الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني بيع المستشفيات

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية المصرية، مشددًا على أن التعاون بين الدولة والمستثمرين يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وليس التخلي عن ملكية المنشآت الصحية.

نظام حق الانتفاع لفترة زمنية

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أوضح عبدالغفار أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني "بيع المستشفيات"، وإنما تتم وفق نظم تعاقدية محددة، من بينها نظام حق الانتفاع لفترة زمنية محددة، حيث يشارك القطاع الخاص في تطوير وتجهيز المنشآت ثم تعود للدولة وفقًا لشروط التعاقد.

وأكد وزير الصحة عدم وجود أي احتكار من جانب مستثمرين عرب للقطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى وجود رقابة على عمليات الاستحواذ التي تتم داخل مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الحفاظ على التوازن داخل المنظومة الصحية.

وأشار عبدالغفار إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي يعد من الاستثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن الدولة تتعاون مع مستثمرين ومؤسسات طبية دولية من دول مثل إيطاليا والنمسا لدعم تطوير القطاع ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

خدمات طبية متقدمة

وتطرق وزير الصحة إلى تجربة الشراكة مع مؤسسة جوستاف روسي في إدارة مستشفى دار السلام "هرمل"، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجال علاج الأورام وتقديم خدمات طبية متقدمة.

وأوضح أن 70% من أسرة مستشفى جوستاف روسي مخصصة لعلاج المواطنين المصريين من خلال نفقة الدولة والتأمين الصحي، بينما تم تخصيص 30% فقط من الأسرة للقطاع الخاص.

الكشف الاستشاري للخبراء الأجانب

وأضاف أن نحو 95% من المترددين على المستشفى حصلوا على العلاج من خلال برامج الدولة المختلفة، سواء عبر قوائم الانتظار أو التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن الدولة رفضت تحميل المواطنين تكلفة الكشف الاستشاري للخبراء الأجانب، وتتحمل هذه التكلفة بالكامل.

وأكد عبدالغفار أن القطاع الخاص المتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل يلتزم بالأسعار المحددة داخل المنظومة، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في توفير جزء من الطاقة العلاجية المطلوبة للمواطنين.

رفع كفاءة الفرق الطبية المصرية

وشدد وزير الصحة على أن التعاون مع المؤسسات الطبية العالمية لا يقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، بل يمتد إلى نقل الخبرات ورفع كفاءة الفرق الطبية المصرية وتحسين أساليب إدارة المستشفيات.

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى تكامل أدوار الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الطبية الدولية، بما يحقق جودة أعلى للخدمة الصحية ويحافظ على حق المواطن في الحصول على رعاية طبية مناسبة.

خالد عبدالغفار الصحة وزير الصحة مستشفى دار السلام هرمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد