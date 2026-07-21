قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: تكلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار
رئيس وزراء لبنان : استئناف الرحلات المباشرة مع أمريكا فرصة لتعزيز التواصل والانفتاح
طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر
الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة
جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط
وزير الطيران يبحث مع المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب الاستثمارات
صون المواقع .. الأعلى للآثار يواجه الخفافيش والطيور بالإضاءة والأسلاك الواقية
ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة
جيمس جراي يتسلم جائزة باردو الا كارييرا في مهرجان لوكارنو 2026
البنك الأهلي يرفض عرض السويحلي الليبي لضم ياو أنور
ترامب يكشف خطط استهداف جبل ماكوش .. هل اقتربت المواجهة العسكرية مع إيران؟
وزير الري : نظام المناوبة أساس توزيع المياه .. وسنة حبس لإلقاء القمامة في الترع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار : سوق الدواء في مصر يصل إلى 422 مليار جنيه .. ونستهدف مضاعفة الصادرات إلى 4 مليارات دولار

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قطاع الدواء في مصر يشهد نموًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الأدوية للمواطنين بأسعار مناسبة، ودعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للقطاع.

معدل نمو سنوي

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن حجم سوق الدواء في مصر يبلغ نحو 422 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 25%، مؤكدًا أن مصر تعد من بين أرخص 10 دول عالميًا في أسعار الأدوية.

خامات ومستلزمات الإنتاج 

وأشار وزير الصحة إلى قوة الصناعة الدوائية المحلية، موضحًا أن الإنتاج المصري يغطي نحو 91% من احتياجات السوق من الأدوية، بينما لا تزال 60% من خامات ومستلزمات الإنتاج مستوردة.

وكشف عبدالغفار أن مصر تنتج نحو 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، وتمتلك بنية صناعية تضم 180 مصنعًا للأدوية وحوالي ألف خط إنتاج، بما يعكس حجم التطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية.

احتياجات ملايين المواطنين

وأكد وزير الصحة أن ملف تسعير الدواء يمثل قضية أمن قومي لارتباطه باحتياجات ملايين المواطنين، موضحًا أن عملية التسعير تتم وفق معادلة اقتصادية تراعي المتغيرات المختلفة، حيث يمثل سعر الدولار 60% من المعادلة، والتضخم 30%، وسعر الفائدة 10%.

 الحفاظ على توافر الدواء

وأوضح أن شركات الأدوية تطالب بتحريك الأسعار بصورة مستمرة، وهو أمر مشروع من وجهة نظر الصناعة، إلا أن أي تعديل للأسعار يخضع لضوابط ومعايير تضمن الحفاظ على توافر الدواء وعدم تحميل المواطنين أعباء غير محسوبة.

وأشار عبدالغفار إلى أن نسبة كبيرة من سوق الدواء تعتمد على شراء المواطنين بصورة مباشرة، موضحًا أن نحو 60% إلى 65% من سوق الدواء يتم من خلال الإنفاق المباشر للمواطنين، بينما يتم توفير النسبة المتبقية عبر الجهات التابعة للدولة وصيدليات الإسعاف.

وفيما يتعلق بنواقص الأدوية، أكد وزير الصحة أن بعض الأصناف قد تشهد نقصًا من وقت لآخر، لكن الوزارة تعمل على توفير بدائل علاجية مناسبة، مشيرًا إلى وجود احتياطي استراتيجي من أدوية الأمراض المزمنة يكفي لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

وأضاف أن الدولة تتابع بشكل مستمر توافر الأدوية الحيوية، خاصة للأمراض المزمنة، بما يضمن استقرار الإمدادات الدوائية للمواطنين.

واختتم وزير الصحة بالتأكيد على أن مصر تستهدف تعزيز مكانتها في صناعة الدواء، موضحًا أن الخطة المقبلة تستهدف مضاعفة صادرات الدواء المصرية لتصل إلى 4 مليارات دولار خلال عامين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة عالميًا.

خالد عبدالغفار وزير الصحة قطاع الدواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

أسعار السبائك الذهب

تبدأ من 7000 جنيه .. أسعار السبائك الذهب عيار 24 الآن

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

ترشيحاتنا

أرشيفية

انطلاق المؤتمر العلمي الخامس لرابطة الكبد والجهاز الهضمي بالقليوبية الخميس

نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية يبحث مع الوزيرة الفرنسية المفوضة المكلفة بالفرانكفونية تعزيز التعاون الثنائي

موجات الحر

موجة الحر تخنق أكبر سجن في أوروبا

بالصور

جهز ورقك .. موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 والشروط

شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026
شقق الايجار التمليكي 2026

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد