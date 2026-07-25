رسميًا.. اتحاد الكرة يعتمد رخص الأندية المصرية للمشاركة في البطولات الأفريقية

أعلن الإعلامي خالد الغندور اعتماد لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا رخص الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك: “لجنة التراخيص باتحاد الكرة المصري تعتمد رسميًا رخص الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وزد بالكونفدرالية.

اعتمدت لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم أوراق الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاعتمادها بشكل نهائي.



وبحسب ما أعلنه الناقد الرياضي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن لجنة التراخيص وافقت على ملفات جميع الأندية المرشحة للمشاركة القارية، لتتبقى خطوة الاعتماد النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا للترشيحات المعتمدة، يشارك الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.