قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خاص| آلية جديدة لتسعير الدواء .. ننشر التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق
الجيش السوداني يوسع مكاسبه في كردفان.. السيطرة على أم سيالة تهدد معاقل الدعم السريع
وزير النقل: الأتوبيس الترددي السريع أهم مشروعات النقل الأخضر المستدام صديق البيئة
وزير الاستثمار: شراكة مع موانئ دبي العالمية لتعزيز نفاذ صادرات مصر إلى أسواق أفريقيا
شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية هاتفيًّا .. ويؤكد: وطنكم يعقد عليكم الآمال للنهوض بمستقبل أمتكم
مستشفيات غزة: 3 شهداء و10 مصابين في غارات إسرائيلية على القطاع
رسميا.. اتحاد الكرة يعتمد مشاركة زد في كأس الكونفدرالية الإفريقية
منصف بقرار يقترب من الأهلي.. ودينامو زغرب يستبعده من مواجهة ثون
35 قتيلاً و30 مصابًا في تصادم مروع بين حافلتين بسوريا
اتحاد الكرة يعلن مشاركة الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال.. والأهلي وزد في الكونفدرالية
هجوم يستهدف قواعد أمريكية في أربيل شمال العراق
البابا تواضروس يختتم ملتقى "لوجوس جونيور" الأول ويوجه رسالة للأجيال الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يعتمد رخص الأندية المصرية للمشاركة في البطولات الأفريقية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يمنى عبد الظاهر

أعلن الإعلامي خالد الغندور اعتماد لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا رخص الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، وذلك بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخصة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك: “لجنة التراخيص باتحاد الكرة المصري تعتمد رسميًا رخص الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية.. الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وزد بالكونفدرالية.

اعتمدت لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم أوراق الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية للموسم الجديد، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاعتمادها بشكل نهائي.


وبحسب ما أعلنه الناقد الرياضي أحمد جلال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن لجنة التراخيص وافقت على ملفات جميع الأندية المرشحة للمشاركة القارية، لتتبقى خطوة الاعتماد النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا للترشيحات المعتمدة، يشارك الزمالك وبيراميدز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يخوض الأهلي وزد منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بالاتحاد المصري لكرة القدم البطولات الأفريقية لجنة التراخيص الزمالك بيراميدز والأهلي وزد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

أرشيفية

مؤشرات النجاح تتجاوز 80%..موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

الزمالك

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

ترشيحاتنا

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

الذهب يترقب قرار الفيدرالي.. هل تواصل الأسعار رحلة الصعود؟| تفاصيل

أحمد حجازي

هل يعود أحمد حجازي إلى الأهلي؟.. الحقيقة الكاملة وراء مفاوضات القلعة الحمراء لتدعيم الدفاع

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

غلق 28 محلا غير مرخص.. تفاصيل المرور الميدانى على 4 أحياء بمحافظة القاهرة لضبط الاداء

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

لوك جريء .. روبي تخطف الأنظار بظهورها

روبي
روبي
روبي

حموضة وتهيج واضطرابات.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة
احذر.. 10 أطعمة لا تأكلها على معدة فارغة

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد