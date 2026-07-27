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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في عالم الطب .. كيف يرسم ChatGPT Health مستقبل الرعاية الصحية؟

ChatGPT Health
ChatGPT Health
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية نشرها موقع مجلة "فوربس" (Forbes) العالمية بقلم الكاتب ساي بالا (Sai Bala)، بتاريخ 26 يوليو 2026، عن إطلاق شركة "أوبن إي آي" (OpenAI) لمجموعة ميزات جديدة مخصصة للقطاع الطبي تحت اسم "تشات جي بي تي هيلث" (ChatGPT Health)، في خطوة تؤسس لتحولات جذرية بداخل بيئات تقديم الخدمات الصحية والاستشارات المباشرة.

تفاصيل إطلاق ميزات ChatGPT Health وتطبيقاتها الميدانية 

وبحسب ما أورده موقع "فوربس" الإخباري في تقريره الصادر اليوم، تتضمن الأدوات الجديدة المدمجة بالمنصة القدرة على تحليل البيانات والتقارير الطبية، وتفسير الفحوصات المخبرية، وتقديم استشارات توعوية مبسطة للمرضى، استناداً إلى قاعدة بيانات معرفية محدثة ومراجعة طبياً.

وذكر التقرير الفني أن النظام يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي متطور جرى تدريبه على التفاعل مع البروتوكولات العلاجية، مما يساعد الأطباء والكوادر الصحية في تنظيم ملفات المرضى وتلخيص السجلات الطبية المعقدة بأسلوب أكثر سرعة وكفاءة.

دور الذكاء الاصطناعي في إعادة هيكلة الخدمات الطبية 

وأفادت التفاصيل الواردة في التقرير بأن إطلاق ChatGPT Health يسهم في تخفيف الضغط التشغيلي على المستشفيات والعيادات، من خلال إتاحة فرصة للمرضى للحصول على إرشادات مبدئية وإجابات فورية حول الأعراض الشائعة قبل التوجه للمعاينة الميدانية.

وأوضح الكاتب ساي بالا في تقريره أن هذه التقنيات تعمل كأداة مساعدة معززة للقرار الطبي وليست بديلاً عن التشخيص المباشر للطباء، مشيراً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بداخل الرعاية الصحية يسرع من الوصول للمعلومات الدقيقة ويدعم المتابعة المستمرة للحالات المزمنة.

ضوابط الأمان وحماية البيانات الصحية للمستخدمين 

وأشار التقرير الإخباري لمجلة Forbes إلى أن أوبن إي آي طبقت معايير مشددة لحماية الخصوصية وتشفير البيانات الصحية للمستخدمين، لضمان الامتثال للوائح القانونية والتشريعات المنظمة للقطاع الطبي في مختلف الأسواق الدولية.

ولم تسجل الجهات التنظيمية الصحية أي اعتراضات رسمية على الأدوات الجديدة، وتواصل الشركة التنسيق مع المؤسسات الطبية لتقييم الاستجابة الميدانية وتطوير خوارزميات الاستجابة الطبية خلال المراحل القادمة.

ChatGPT Health ChatGPT فوربس

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