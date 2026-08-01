النيابة العامة تتفقد أنقاض المنزل المنهار في زفتي .. صور

أعطي المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي بمعاينة موقع حادث المنزل المنهار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

توجيهات النيابة العامة



كما وجهت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان والاطلاع على تقارير الهندسية .

جنازة شعبية

وكان المئات من الأسر والعائلات بمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية شيعوا منذ قليل جثامين 4 ضحايا من شهداء المنزل المنهار في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد عيد وسط مشاركة الأقارب والجيران والأصدقاء ودفنهم بمثواهم الاخير بمقابر أسرهم وسط الدعوات لهم بالرحمة والمغفرة.

كان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية توجه إلى موقع حادث انهيار العقار بشارع فلسطين بمدينة زفتى، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والاطمئنان على سير أعمال الإنقاذ والتأمين، والوقوف على مستجدات الموقف لحظة بلحظة، موجهًا بتوفير جميع أوجه الدعم اللازمة، والتعامل الفوري مع آثار الحادث.

تحرك أمني عاجل

وأسفر الحادث عن وفاة أربعة مواطنين، وتتقدم محافظة الغربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تشكيل لجان الإدارة الهندسية

كما وجّه المحافظ بتكليف الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة زفتى بسرعة إجراء المعاينة الفنية للعقار المنهار، وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، وبيان مدى تأثرها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ سلامة المواطنين، مع إعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب الانهيار.

وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي الشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية الشؤون الصحية، والأجهزة التنفيذية، وكافة الجهات المعنية، مشيدًا بما بذلوه من جهود مخلصة وسرعة استجابة وتنسيق منذ اللحظات الأولى للبلاغ، مؤكدًا أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال جارية، مع استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة حتى الانتهاء الكامل من جميع الإجراءات، واتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج المعاينات.