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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربة رقابية بالغربية.. ضبط نصف طن آيس كريم مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي

هيئة سلامة الغذاء بالغربية
هيئة سلامة الغذاء بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، من ضبط أكثر من نصف طن من الآيس كريم مجهول المصدر، وبه تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وذلك داخل إحدى الثلاجات بمركز قطور، خلال حملة رقابية استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية بالمحافظة.

توجيهات هيئة سلامة الغذاء 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مختلف المنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بحماية صحة المواطنين، مشددًا على أن سلامة الغذاء مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال.

ردع مخالفين 

وجاءت الحملة في إطار تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، حيث تواصل الهيئة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء في جميع مراحل التداول.

ردع مخالفين 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت على استمرار الحملات التفتيشية بصورة دورية لرصد أي مخالفات وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين أمن الغربية أيس كريم مجهولة المصدر

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