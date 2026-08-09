تأجيل محاكمة المتهمين بخلية اللجان الإدارية بالتجمع لـ12 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية رقم 4724 لسنة 2025، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية اللجان الإدارية بالتجمع"، لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول وآخرين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالحقوق والحريات، فضلا عن المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وتبين من التحقيقات انضمام عدد من المتهمين إلى الجماعة محل الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما نسب لآخرين ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب.