أخبار التوك شو| جارة ضحايا التجمع الخامس تكشف تفاصيل جديدة و«تنظيم الاتصالات» يكشف طريقة تطبيق بصمة الوجه في شركات الاتصالات

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

التعليم: رصد وتحديد مدرسة فيديو حادث بني سويف .. وقرارات الوزير رادعة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة رصدت منذ أيام مقطع الفيديو المتداول بشأن واقعة مدرسة بني سويف، وتمكنت من تحديد المدرسة التي شهدت الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جارة ضحايا التجمع الخامس تكشف تفاصيل جديدة عن الأسرة: "أسامة كان بيفطر معانا وبيعمل موائد الرحمن"

كشفت نهاد الحديدي، جارة أسرة ضحايا واقعة التجمع الخامس، تفاصيل جديدة عن حياة الأسرة وعلاقتها بأهالي المنطقة، مؤكدة أن أفراد الأسرة كانوا يتمتعون بسيرة طيبة وعلاقات جيدة مع المحيطين بهم، ولم تكن لهم مشكلات أو خلافات مع الجيران، وهو ما زاد من حالة الصدمة والحزن التي سيطرت على المنطقة عقب وقوع الحادث، وإن عدد ضحايا الواقعة لا يقتصر على أربعة أشخاص، موضحة أن الزوجة أمل كانت حاملًا في الشهور الأخيرة، وهو ما يعني أن الواقعة أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص، وفق ما أكدته خلال حديثها عن الأسرة وظروف الحادث.

الحق في الدواء: مصر بها 13 مليون مريض سكر.. ولا مشكلة في إنتاج الأنسولين محليًا

أكد الدكتور محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن الاتحاد العالمي لمرضى السكر أشار إلى وجود نحو 13 مليون مريض بالسكر في مصر، وهو ما يعكس حجم الاحتياج إلى الأنسولين والعلاجات الخاصة بمرضى السكر في السوق المصرية.

بقواعد واضحة.. أحمد موسى يطالب بتنظيم دخول المواطنين إلى الشواطئ

طالب الإعلامي أحمد موسى، بضرورة وجود قواعد واضحة ومعلنة تنظم دخول المواطنين إلى الشواطئ، بما يمنع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي إلى غلق الشواطئ أمام الجمهور.

لميس الحديدي ناعية السفير دياب اللوح: كان مهمومًا بقضايا شعبه ومناضلا ودبلوماسيا

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، خالص التعازي للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في وفاة السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، الذي شيعت جنازته اليوم من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

للمصريين بالخارج.. «تنظيم الاتصالات» يكشف طريقة تطبيق بصمة الوجه في شركات الاتصالات

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل التعامل مع منظومة التحقق باستخدام بصمة الوجه بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المواطن المصري في الخارج سيتمكن من استكمال إجراءات المنظومة الجديدة «من مكانه» بعد تطبيقها.

وأضاف أنه في حال وجود شخص داخل مصر يحمل توكيلًا عن المواطن؛ يمكنه المساعدة في تسهيل الإجراءات، موضحًا أن الجهاز يعمل على وضع آليات تتيح للمصريين بالخارج التعامل مع المنظومة دون الحاجة إلى العودة لمصر.

وأشار إلى أن الجهاز عقد اجتماعًا مع شركات المحمول، وتم إخطارها بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بشأن تطبيق المنظومة الجديدة وتحديث بيانات خطوط الشركات.

بصمة الوجه خلال شهر.. «تنظيم الاتصالات» يكشف موعد تطبيق المنظومة الجديدة

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق منظومة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه «البيومتري» سيتم خلال مدة أقصاها شهر، موضحًا أن الجهاز يعمل حاليًا على مرحلة التجارب تمهيدًا لتفعيل المنظومة الجديدة.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المنظومة الجديدة ستعتمد على مطابقة وجه المواطن بطريقة فنية دون تدخل بشري، بما يمنع التلاعب عند تسجيل خطوط المحمول.

وأوضح أن بيانات التحقق باستخدام بصمة الوجه لن تكون متاحة لشركات المحمول، مؤكدًا أن الهدف هو حماية بيانات المواطنين ومنع تسجيل الشرائح بأسمائهم دون علمهم.

الصديق كلمة السر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل مذبـ.حة التجمع

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مروعة في واقعة مذبحة التجمع، التي راح ضحيتها رجل وزوجته وبناته، على يد صديق للمجني عليه، مؤكدًا أن المتهم استدرج الضحية بحجة اللقاء، ثم أطلق عليه النار وتخلص من جثمانه بإلقائه على طريق العين السخنة.

هيوصل 7 آلاف | مستقبل أسعار الذهب الأيام المقبلة

كشف الدكتور ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، عن أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية، متابعا أن الذهب ارتفع بـ 300 دولار للأوقية في أسبوع واحد فقط مما انعكس على السوق المحالي في مصر.